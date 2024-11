Zakaj se v središču Ljubljane zapirajo trgovine in lokali

V nadaljevanju preberite:

Obiskovalci in meščani Ljubljane v zadnjem času opažajo, da so nekateri poslovni oziroma trgovski prostori v strogem mestnem središču zaprti. Ob Slovenski, Gosposvetski in Tavčarjevi cesti je kar nekaj ponudnikov prenehalo delovati, lokali pa večinoma ostajajo prazni. Nekoliko zapuščena in s precej slabo ponudbo z leti postaja tudi Miklošičeva ulica, Čopova pa med Ljubljančani velja za kulinarično oziroma ulico za lačne. Pri tem se porajata dve vprašanji, in sicer zakaj mestna oblast nima enotne politike, kaj sploh sodi v mestno središče, in zakaj sploh ne ukrepa.