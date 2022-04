Zanimivo ozadje razrešitve domžalske podžupanje

V nadaljevanju preberite:

Dobrega pol leta pred lokalnimi volitvami je domžalski župan Toni Dragar s prvim aprilom razrešil Renato Kosec s funkcije poklicne podžupanje. V obrazložitvi je navedel, da so se njune politične poti razšle v trenutku, ko je ustanovila svojo politično stranko in postala njena predsednica. »Moja razrešitev je bila povsem nepričakovana, saj konkretnega razloga za to odločitev ne poznam,« odgovarja zdaj že nekdanja podžupanja. Preberite tudi, ali namerava Dragar spet kandidirati za domžalskega župana in kaj o razrešitvi Kosčeve menijo nekateri občinski svetniki.