Zaradi nedelujoče aplikacije uradnike zasuli z e-pošto

Ministrstvo za javno upravo (MJU) pod vodstvom Boštjana Koritnika je za aplikacijo, ki strankam prek spleta omogoča naročanje na upravnih enotah, decembra lani na razpisu izbralo podjetje Ortus Inc. Za ta trenutno nedelujoči sistem bi morali plačati dobrih 345 tisoč evrov (z DDV). Vendar pa bi lahko zaradi varnostne napake, ki omogoča nepooblaščeni vstop v sistem, izvajalca doletela pogodbena kazen, ocenjuje Peter Grum z MJU. »Kar zadeva način dela, smo na upravni enoti brez te aplikacije mrtvi. Trenutno ne deluje niti klicni center,« pravi Ernest Mencigar z UE Ljubljana.

Upravna enota Ljubljana je zaradi vse daljših čakalnih vrst pri pridobivanju osebnih dokumentov zasuta z delom. Foto: Leon Vidic/delo

Aplikacijo UeNaročanje so decembra lani testirali tudi zaposleni na UE Ljubljana in so bili, kot so pojasnili minuli četrtek na novinarski konferenci, s testiranjem zadovoljni. Zatrdili so še, da bi se s to aplikacijo bistveno skrajšale čakalne dobe pri pridobivanju osebnih dokumentov (samo letos bo namreč na območju UE Ljubljana veljavnost potekla več kot 106 tisoč osebnim izkaznicam, potnim listom in vozniškim dovoljenjem), zaposlenim na upravnih enotah pa bi bistveno poenostavila delo. Ob tem dodajmo, da so lanskega decembra na ljubljanski upravni enoti prek tega sistema za samonaročanje strank prejeli kar 1500 rezervacij terminov.

Ker pa je aplikacija UeNaročanje delovala samo en dan (minuli četrtek so jo predstavili javnosti, že naslednji dan pa so jo umaknili), nas je zanimalo, kako to trenutno vpliva na delo največje upravne enote v državi. »Zaradi nedelovanja aplikacije sicer nimamo večjih težav, večja težava je, ker je ministrstvo zaprlo sistem tudi za upravne enote,« je odgovoril Bojan Babič, načelnik UE Ljubljana. Po besedah Ernesta Mencigarja, vodja oddelka za upravno poslovanje na UE Ljubljana, se stranke tudi včeraj niso mogle naročiti niti prek aplikacije niti prek klicnega centra. Podjetje Ortus Inc naj bi najverjetneje že danes vzpostavilo klicni center.

»Za uslužbence UE Ljubljana, Litija in Logatec bi se lahko aplikacija ponovno vzpostavila do konca tedna,« je še dodal Mencigar. Naročanje prek e-pošte sicer deluje, vendar uslužbenci strank na nekatere oddelke upravne enote ne morejo naročati. »To pomeni, da smo denimo v ponedeljek prejeli okoli 800 rezervacij terminov prek e-pošte, zdaj jih bo verjetno še več. To seveda pomeni tudi velik zaostanek pri delu zaposlenih,« je ocenil Mencigar in poudaril, da imajo termine na UE Ljubljana zapolnjene že do sredine prihodnjega leta.

Minuli četrtek aplikacijo predstavili javnosti, še isti dan ugotovili pomanjkljivosti. Ortus Inc bi lahko plačal kazen v višini treh odstotkov vrednosti pogodbe. Zaradi nedelujoče aplikacije ne deluje niti klicni center.

Obvestili tudi informacijsko pooblaščenko

»V četrtek, 6. januarja, je bila javnosti predstavljena testna storitev UeNaročanje, ki združuje sistem spletnega naročanja in storitve klicnega centra za upravne enote. Zaradi zaznanih možnih varnostnih tveganj in predvsem zaradi zagotovitve najvišjih standardov varovanja osebnih podatkov uporabnikov te elektronske storitve smo Ortus Inc takoj pozvali k začasni umaknitvi spletnega sistema za naročanje strank,« pojasnjujejo na MJU. Hkrati poudarjajo, da predmet javnega naročila ni bila konkretna aplikacija, ampak izvajanje celovite storitve naročanja slovenskih in tujih državljanov (oziroma strank) na storitve, ki jih nudijo upravne enote. Ministrstvo tako tudi ni lastnik aplikacije, za njeno uporabo ne plačuje licenčnine, prav tako aplikacija ne gostuje v državni infrastrukturi.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je pristojnim službam takoj naložil odpravo težav pri delovanju sistema in proučitev pravnih posledic nastale škode. »Žal v tem trenutku še ne moremo oceniti, kdaj bo sistem za rezervacijo terminov ponovno vzpostavljen, strokovne ekipe pa se trudijo, da bi bilo to v čim krajšem času. Vendar je treba poudariti, da je varovanje osebnih podatkov ključno in preden ne bo za njihovo varnost in preprečitev možnih zlorab poskrbljeno v največji možni meri, sistema ne bo mogoče ponovno vzpostaviti,« dodajajo na resornem ministrstvu.

Peter Grum, generalni direktor direktorata za informatiko na MJU, pa je pojasnil, da so o varnostnih pomanjkljivostih že obvestili tudi informacijsko pooblaščenko. Najpogostejše napake, ki so jih ugotovili minuli četrtek, so bile: nepooblaščeno brisanje vseh terminov za naročanje, spreminjanje prijav, izpostavljeni so bili tudi vsi podatki o vseh strankah, ki so se prek aplikacije prijavile na upravnih enotah.

345.000 evrov bi MJU moral po pogodbi plačati družbi Ortus Inc

Izvajalca še niso plačali

Družba Ortus Inc je bila v postopkih pred podpisom pogodbe opozorjena na varnostna tveganja, med testiranjem decembra lani pa aplikacija ni bila odprta za javnost oziroma so ugotovljene pomanjkljivosti odpravljali. Izvajanje storitev naročanja strank na storitve, ki jih nudijo upravne enote, za obdobje šestih mesecev, koledarski modul (to je sistem za beleženje naročenih strank oziroma rezervacijski modul) in storitev klicnega centra za upravne enote Ljubljana, Litija in Logatec pa se obračunava pavšalno, in sicer višini 57.584 evrov na mesec. Vendar po zagotovilih Gruma na MJU še niso plačali nobenega računa, saj pogodbena obveznost ni bila izvedena v celoti.

Ministrstvo lahko uveljavlja pogodbeno kazen za nepravilno izpolnitev obveznosti v višini treh odstotkov pogodbene vrednosti (z DDV), ima pa tudi možnost odstopa od pogodbe v roku 30 dni, in sicer v primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev. Za vse kršitve obveznosti je izvajalec, torej Ortus Inc tudi odškodninsko odgovoren. Za postavitev zahtevka o višini škode je treba prej ugotoviti višino škode, kršitev pogodbe, vzročno zvezo med kršitvijo pogodbe in škodo ter odgovornost izvajalca.

In kako bodo na resornem ministrstvu državljanom pojasnili, da se je zgodila huda napaka v sistemu za samonaročanje, predvsem tudi zato, ker so aplikacijo tako pompozno najavili, že naslednji dan pa jo umaknili? Na MJU odgovarjajo: »Ugotovitveni postopki o tem, kaj se je zgodilo in kako se je zgodilo, še potekajo. Od utemeljenih in izkazanih ugotovitev pa je odvisno tudi pojasnilo za javnost.«