Zaradi zapornic bi železniško postajo prestavili

Na Direkciji za infrastrukturo (Drsi) poteka javno naročilo izdelave strokovnih podlag, študije variant in državnega prostorskega načrta (DPN), s katerimi bodo predvideno gradnjo drugega tira od Ljubljane do Ivančne Gorice v dolžini skoraj 40 kilometrov umestili v prostor. Vlada je sicer že novembra leta 2021 sprejela sklep o izvedbi tega prostorskega akta, ki bo predvidoma nared konec leta 2025. Poteka pa tudi izdelava projektne in investicijske dokumentacije za posodobitev železniške postaje v Ivančni Gorici. Na direkciji proučujejo tudi željo občine, da bi prestavili železniško postajo proti zahodu.