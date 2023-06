Zastoji na cestah so del ljubljanskega vsakdanjika

V nadaljevanju preberite:

Razmere v prometu v ljubljanski občini številni ocenjujejo kot kaotične. Posebej ob jutranji in popoldanski konici se promet odvija počasi, ob praznikih in počitnicah v Nemčiji, Avstriji in Italiji promet obstane, zastoji pa so že del vsakdanjika. Številna delovišča z delnimi zaporami in obvozi promet še otežujejo. Poleti naj bi bile razmere nekoliko manj stresne, saj zaradi dopustov marsikaterega od sto tisoč dnevnih osebnih vozil iz bližnje in daljne okolice v Ljubljani ne bo. Za Ljubljančane pa bo tudi kolo še bolj primerno prevozno sredstvo.