Zdaj prvič uradno: V Ljubljani životari kar 426 brezdomcev

Tega, koliko je dejansko brezdomnih oseb v glavnem mestu, ni do zdaj vedel nihče. Odkar je Ljubljana sodelovala v evropskem štetju brezdomstva, pa so številke tudi uradne in so analizirani vzroki za brezdomstvo. Uradno štetje brezdomcev v okviru evropskega projekta European Homelessness Count je tako razkrilo, da je v prestolnici 426 brezdomnih oseb. Ta številka je mnoge presenetila, vendar ne tistih, ki se z njimi vsak dan srečujejo.

Hana Košan iz društva Kralji ulice pravi, da je ta številka pričakovana, saj vsak dan veliko ljudi pri njih išče pomoč. Po njenih besedah je bilo štetje uspešno izvedeno, saj je zajelo velik del brezdomne populacije, kar kaže na dobro organizacijo in sodelovanje med različnimi organizacijami.