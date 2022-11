Župan Balažic bi Termit priklopil na sončne žarke

V nadaljevanju preberite:

Vodstvo moravške družbe Termit je presenetilo sporočilo na spletni strani lokalne skupnosti, da se je moravški župan Milan Balažic nedavno sešel s »skupino strokovnjakov« in jim ponudil pomoč pri njihovi zeleni gospodarski prenovi. Župan, razen gonje proti Termitu, v celotnem mandatu ni naredil nič in na predvečer lokalnih volitev rešuje svet ter hkrati napoveduje svetlo prihodnost, pravijo v rudarskem podjetju za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov.