Župan Poglajen bi molzel še občino Kamnik

V nadaljevanju preberite:

Ker komendska občina ni izvršila sodbe evropskega sodišča in do konca lanskega leta tudi ne inšpekcijske odločbe o odstranitvi inertnih odpadkov iz suhadolske jame, zdaj Furs redno pobira denar iz občinskega proračuna. Od konca junija, ko je bil občini izdan sklep o izvršbi, do včeraj se je na račun izvršb nedavčnih terjatev nateklo za dobrih 314.000 evrov. V reševanje bi vodstvo občine Komenda zdaj vključilo tudi sosednjo občino Kamnik. V nadaljevanju preberite, kako so se odzvali v kamniški občini in koliko stane občino pod Veliko planino partnerstvo v projektu zbirnega centra v suhadolski jami.