Župani bi spet gradili prizidek k ZD Domžale

V nadaljevanju preberite:

Župani občin ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale so spet obrnili ploščo in kot vse kaže z gradnjo novega zdravstvenega doma ne bo nič. Na nedavnem sestanku so se namreč strinjali, da bodo nadaljevali projekt prizidka k sedanjemu objektu in zgradili še podzemno garažo, kar snujejo že vrsto let. Gradbena dela naj bi se začela prihodnje leto, računajo pa tudi na nepovratna državna sredstva. Vodstva petih občin ustanoviteljic in lastnic javnega zavoda, ki ga že več let pesti pomanjkanje prostorov, so idejo o gradnji prizidka in podzemne garaže lani opustili. Takrat so se tudi strinjali, da bi postavili nov objekt na zemljišču ob avtocestnem priključku v Zaborštu, kjer je bil sprva načrtovan trgovski center Hofer.