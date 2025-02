Glažarju kljub nekaterim očitkom o slabem delu nov mandat na čelu ZD Idrija

Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Idrija Tomaž Glažar je dobil nov mandat na čelu omenjene institucije, začel ga bo 16. februarja. Po tem, ko ga je potrdil svet zavoda ZD Idrija in so mu zeleno luč za še eno štiriletno obdobje prižgali cerkljanski občinski svetniki, so to sinoči storili tudi idrijski. Trinajst svetnic in svetnikov ga je podprlo, šest (SDS in Lista Odgovorni za občino Idrija) jih je bilo proti njegovemu imenovanju.

Razprava o Glažarjevem delu je bila na trenutke precej burna. Že dlje časa so do njegovega vodenja Zdravstvenega doma Idrija kritični predvsem člani Liste Odgovorni za občino Idrija, ki mu med drugim očitajo, da v prvem mandatu ni uspel izpolniti nekaterih svojih obljub.

Objavili so tudi javni poziv Glažarju, da odstopi s položaja, saj da je »z odločitvijo 18. decembra leta 2024 samovoljno prekinil primarno zdravstveno oskrbo zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika«, da za izgubo odobritve nadomestne ambulante ni strokovno obrazložil vzrokov in posledic ter da v celotnem mandatu ni uspel nadomestiti upokojitve dveh zdravnic družinske medicine.

Prav slednje je bila kaplja čez rob težavam idrijskega zdravstva, saj je po njunem odhodu v pokoj brez osebnega zdravnika ostalo 1900 ljudi. 31. decembra lani je bilo po podatkih ZZZS v občini Idrija brez osebnega zdravnika skupno približno 2300 ljudi. Nekateri so si po zaprtju nadomestne ambulante – zaprta je bila sicer deset dni – zdravnika že našli drugje, večinoma v Gorenji vasi, Postojni, nekateri tudi v Logatcu in Cerknici.

Ko so v ZD Idrija 11. januarja znova odprli nadomestno ambulanto, se je tja zgrnilo veliko občank in občanov. V slabem tednu dni se je v njej opredelilo več kot 300 pacientov, kar kaže na to, da je stiska med prebivalci velika.

Tomaž Glažar je dobil nov mandat na čelu ZD Idrija. FOTO: Bojan Tavčar

Zakaj si sploh morajo občani zdravnika iskati izven občine stalnega prebivališča, je bilo eno od zastavljenih vprašanj direktorju zdravstvenega doma Idrija, ki je sinoči na seji občinskega sveta Idrija znova utemeljeval, zakaj se je odločil za drastičen ukrep sredi decembra lani, torej zaprtje nadomestne ambulante, in kako namerava v prihodnje ob morebitnem novem mandatu reševati stisko občank in občanov. Stavi predvsem na specializante družinske medicine, ki jih v ZD Idrija ne manjka, jih pa hkrati niti nič ne obvezuje, da bodo v občini tudi ostali.

Letos naj bi specializacijo zaključili trije specializanti medicine, prvi naj bi izpit opravljal že ta mesec.

Direktor je večkrat poudaril, da so edino zagotovilo za dolgoročno rešitev problematike s pomanjkanjem osebnih zdravnikov sistemske rešitve, a je država oz. ministrstvo za zdravje za opozorila, ki prihajajo iz ruralnih območij, pogosto gluha.

Direktorji zdravstvenih domov v regiji so ministrstvu že pred časom poslali več konkretnih predlogov rešitev, vendar jih je, kot je poudaril Glažar, doslej ministrstvo uresničilo zgolj nekaj.

V dodatni ambulanti se je v slabem tednu dni opredelilo kar 300 pacientov. FOTO: Anja Intihar

Glažar ima večinsko podporo zaposlenih v zdravstvenem domu Idrija, dobil je tudi, kot rečeno, polno podporo cerkljanskih svetnikov, medtem ko so ga v Idriji podprli vsi razen svetnikov Liste Odgovorni za občino Idrija in svetnikov stranke SDS.

Razpis za direktorja je bil objavljen med 5. in 20. novembrom lani, nanj sta se poleg Tomaža Glažarja prijavila še dva kandidata – Zvonko Čadež in Marko Rupret. Vse tri prijave so izpolnjevale formalne razpisne pogoje. Čadež je do aprila lani, ko so ga razrešili, deloval kot direktor URI Soča, Marko Rupret je bil zaposlen na Golniku.

ZD Idrija je lansko leto končal v rdečih številkah, natančna številka bo znana marca, izguba se pričakuje tudi letos, predvsem na račun nuje po zunanjem kadru.

Od direktorja ZD Idrija se v novem mandatu pričakuje, da uredi težave s pomanjkanjem specialistov družinske medicine in da izpolni obljubo iz prvega mandata ter v ZD Idrija končno pripelje stalnega ginekologa. Brez tega so občanke Idrije in Cerknega že od leta 2018. V zdravstvenem domu so leta 2023 razpisali dve kadrovski štipendiji za specialiste ginekologije, a kljub ponovitvi razpisa niso dobili niti ene prijave.

Kar nekaj izzivov je odprtih tudi v Cerknem; tam Glažarja čaka že najmanj desetletje obljubljena investicija v novo zdravstveno postajo – na občini Cerkno so lani vložili gradbeno dovoljenje – po odhodu specialista družinske medicine v pokoj pa skrb za to, da še cerkljanski pacienti ne bodo obstali na seznamu neopredeljenih pacientov.