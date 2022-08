Občina z 12.000 prebivalci bi lahko ostala brez zdravnika

Takšne stiske s kadri, s kakršno se zdaj soočajo v Zdravstvenem domu Idrija, na tem območju še ni bilo. Zaradi pomanjkanja zdravnikov se bo poletna reorganizacija dela, ko je bila odprta zgolj ena nadomestna ambulanta, raztegnila v jesen.

Kdaj bo delo ponovno potekalo kot v preteklosti, je nemogoče reči, zanimanja za delo v občini – ni.

Od junija do avgusta je v ZD Idrija delovala le ena nadomestna ambulanta, v povezavi z nujno medicinsko pomočjo. Tudi med pacienti, ki imajo opredeljenega osebnega zdravnika, je bilo zato veliko nejevolje, saj do njega praktično niso mogli priti.

Spomladi je upokojitev napovedala specialistka družinske medicine, druga je odšla na porodniški dopust, tako da je brez zdravnika ostalo 2367 ljudi. Prihodnjo pomlad bo pogoje za upokojitev izpolnila še ena od izkušenih specialistk.

Po besedah direktorja ZD Idrija Tomaža Glažarja bi v tem trenutku potrebovali vsega skupaj 21 zdravnikov, imajo jih deset. Korak nazaj v dostopnosti pri obravnavi je bil poleti gromozanski – jeseni naj bi kljub nadomestni ambulanti v njej delali trije timi, tako da bodo po zagotovilih direktorja pacienti lahko prišli do svojega izbranega osebnega zdravnika.

Nujna medicinska pomoč je ves čas delovala, a so bili dvakrat v situaciji, ko bi lahko ostali brez zdravnika – na NMP v ZD Idrija lahko zaradi različnih omejitev delata le dve splošni zdravnici. Bojazen, da lahko občina v nekem trenutku ostane brez zdravnika, je zato nadvse realna, je opozoril direktor.

Interesa za prihod v Idrijo ni v dobrem letu in pol njegovega mandata izrazil nihče. V stikih so s pediatrinjo iz Srbije, a birokratski postopki so dolgi, tako da nanjo še lep čas ne bodo mogli računati. Glažar je kot rešitve za kadrovsko stisko izpostavil predvsem zamejitev drugih, manj potrebnih specializacij, prizadevanje za izboljšanje odnosa do specialistov na primarni ravni ter dvig plač zdravnikov in drugega medicinskega osebja.

Tomaž Glažar hitre oziroma čudežne rešitve za stisko s kadri nima. FOTO: Anja Intihar/Delo

Ginekologinja odšla, druge ni

Težava pa ni le pomanjkanje družinskih zdravnikov, temveč bi v ZD Idrija takoj potrebovali vsaj še pediatra in ginekologa. Ginekologinja, ki se je zaposlila junija leta 2019, je praktično čez noč odšla na bolniški oziroma porodniški dopust in na njem ostala do danes, ko je – dala odpoved. Dokler ne dobijo novega, bo pacientke še naprej obravnaval eden od treh zunanjih strokovnjakov.

Glažar si je zaposlitev ginekologa postavil za eno od prioritet, a čudežne palice v rokah nima: »Na občini bi zdravnikom, ki bi prišli k nam, zagotovili stanovanje, službo za partnerja in prostor v vrtcu za otroka, a zanimanja preprosto ni.«

Prst je usmeril na ministrstvo za zdravje, saj direktorji zdravstvenih domov severne Primorske že lep čas opozarjajo na stisko s kadri, bazen, iz katerega bi jih lahko črpali, je prazen. V ZD Idrija se bosta letos upokojili dve medicinski sestri, a so ju na srečo lahko nadomestili, prihodnje leto se obeta upokojitev treh do štirih drugih.

V ZD Idrija bodo vzpostavili delo telefonista tudi popoldne. FOTO: Bojan Tavčar

V Cerknem s kadri ni težav, s prostori pač

Način dela pa je v poletnem obdobju potekal brez sprememb vsaj v Zdravstveni postaji (ZP) Cerkno, ki spada pod okrilje ZD Idrija, čeprav se tam že dlje časa ubadajo s prostorsko stisko. Po Glažarjevih besedah se je s cerkljanskim županom Gašperjem Uršičem dogovoril, da (kljub nasprotovanju lokalnih podjetnikov) začneta uresničevati načrt za selitev zdravstvene postaje v stavbo nekdanje Ete. Trenutno čakajo vodovarstveno dovoljenje, nato bodo nadaljevali postopek za pridobitev gradbenega.

Prizidek k sedanji stavbi ne pride v poštev, saj sosedje ne želijo odprodati zemljišč, ki bi bila potrebna za parkirišča. Z zdravniškim kadrom v Cerknem za zdaj nimajo težav – specialist splošne medicine bo izpolnil pogoje za upokojitev »šele« čez dobri dve leti.