Poleti spet potniški promet po našem morju

V nadaljevanju preberite:

Letos poleti in prihodnje leto se bodo potniki spet lahko vozili z redno ladijsko povezavo med Ankaranom, Koprom, Izolo in Piranom. Regionalni razvojni center Koper (RRC) je namreč pozval ladjarje, da do 8. maja oddajo ponudbo za ladijski prevoz med omenjenimi obmorskimi kraji v poletnih mesecih leta 2023 in 2024. V letu 2020 in 2021 je podobno organiziran potniški promet doživel veliko zanimanja in pohval.