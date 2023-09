Večkrat ukradli odpadna zdravila, nadzora pa ni

Čeprav se v zbirnem centru odpadkov Ljubevč ponavljajo kraje odpadnih zdravil, podjetje Komunala Idrija na območju še ni vzpostavilo videonadzora. Storilcev pristojni niso odkrili, ugiba pa se, da so kraje povezane z uporabo prepovedanih substanc.

Zdravila se uvrščajo med nevarne odpadke. Varna hramba neporabljenih zdravil ni nujna le za to, da se prepreči kraje in preprodajo z nedovoljeno drogo, pač pa že majhne količine nepravilno odvrženih in uničenih odpadnih zdravil lahko povzročijo veliko škodo v naravi. Odnesemo jih lahko v lekarno ali pa odložimo v zbirno-reciklažnem centru, ki deluje v občini v sklopu komunalne službe.

V Idriji je takšno mesto Zbirni center Ljubevč, a so to ugotovili tudi lokalni nepridipravi, ki so samo letos trikrat vdrli v zaklenjen kontejner in ukradli zdravila – vsakič je šlo za »manjšo količino, manj kot kilogram«, so zatrdili na Komunali Idrija. Katera zdravila so ukradli, ni znano, saj uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili evidence prevzetih zdravil ne zahteva. Vodijo zgolj količino prevzetih zdravil v kilogramih.

Težave z neprimernim ravnanjem odsluženih zdravil so med svojim rednim delom sicer zaznali idrijski policisti in o tem 11. maja letos opozorili komunalno podjetje. Štiriindvajsetega julija je podjetje prijavilo vlom na deponiji – neznanci so ukradli dve motorni žagi in zdravila. To je tudi edina prijava tatvine odsluženih zdravil, ki so jo letos zabeležili na Policijski postaji Idrija.

Vlomi v zbirni center sicer niso »novost«, tudi kraje zdravil so se dogajale že v preteklosti. Na Policijski upravi Nova Gorica so povedali, da so 12. maja lani obravnavali vlom in tatvino – storilci so iz delovnega stroja izčrpali gorivo ter ukradli nekaj plastičnih zabojnikov. Da bi takrat ukradli tudi zdravila, policisti niso mogli ugotoviti.

Vstop v zbirni center je zelo preprost tudi, ko so vrata zaklenjena, ob koncu tedna območje sameva, ključavnica na kontejnerju z odpadnimi zdravili je miniaturna – na Komunali Idrija so s tem ob morebitnih vlomih verjetno želeli preprečiti vsaj škodo na svoji lastnini. »Premika zdravil na drugo lokacijo na žalost ne moremo izvesti, saj tega sedanji zbirni center ne omogoča,« je povedal vodja oddelka za ravnanje z odpadki na Komunali Idrija Nicolas Vanek. Zakon komunalnim podjetjem nalaga, da odpadke lahko skladiščijo le na za to dovoljenem mestu.

Zdravila na mizi. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ni sredstev za celostno ureditev zbirnega centra

Prvi so na problem s krajami zdravil opozorili člani liste Odgovorni za občino Idrija: »Pri vsem skupaj je skrb vzbujajoče to, da Komunala Idrija ni naredila popolnoma nič, da se po prvi kraji to ne bi več ponovilo. Vlomi po besedah direktorice Brigite Šen Kreže se dogajajo ob koncih tedna, videonadzor pa, čeprav se nevarni odpadki zbirajo tam že več let, še ni vzpostavljen in se šele zdaj usklajujejo in pridobivajo ponudbe.

Odpadna zdravila hranijo v posebnem zabojniku. FOTO: Anja Intihar/Delo

V komunalnem podjetju so žogico (pričakovano) podali občini Idrija. »Poudarjamo, da sta lastnici infrastrukture na Zbirnem centru Ljubevč občini Idrija in Cerkno. Komunala je kot upravljavec zbirnega centra na občino Idrija, ki je večinska lastnica infrastrukture, večkrat naslovila potrebo po vlaganju v zbirni center. Že za leto 2021 smo oddali predlog za nov zbirni center oziroma nadgradnjo sedanjega in drugo nujno opremo. Prav tako smo svoje predloge ponovili za vse naslednje proračune. Občina Idrija je te investicije uvrstila v proračun, pa vendar je teh sredstev veliko premalo, kot bi bilo potrebno za celostno ureditev centra. Glede na to, da se pojavljajo nedovoljeni dostopi do zbirnega centra, sta občini za letos v načrt dodali investicijo v nadzorne kamere, ki bo predvidoma končana do konca letošnjega leta,« je pojasnil Vanek.

Z oddelka za investicije na idrijski občinski upravi odgovorov o načrtih za ureditev zbirnega centra odpadkov v Ljubevču do zaključka redakcije nismo prejeli.

Preverili smo tudi, ali imajo v drugih komunalnih podjetjih težave s krajo zdravil. V Komunalnem podjetju Vrhnika so odgovorili, da odpadna zdravila skladiščijo v Zbirnem centru Vrhnika ter da do zdaj primera vloma oziroma kraje tovrstnega odpadka niso imeli. Celotno območje imajo pod videonadzorom, posebni zabojniki z odpadnimi zdravili so po koncu uradnih ur zaklenjeni in varovani. Tudi v Logatcu se s krajo zdravil še niso srečali – dostop do zaprtega in zaklenjenega kontejnerja imajo le njihovi zaposleni.