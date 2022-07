Digitalna doživetja v obnovljenih gradovih

Jelšingrad, ki je desetletja propadal, je od letos v lasti občine Šmarje pri Jelšah. Ta je bila uspešna na zadnjem razpisu ministrstva za kulturo in je pridobila sredstva za reševanje izjemnega primera orientalskega dvorca v slovenskem prostoru. Na razpisu je bila uspešna tudi občina Podčetrtek, ki je lastnica gradu Podčetrtek postala pred dvema letoma in ga rešila pred propadom, zdaj pa bo grad dobil nove vsebine. Da so očitno občine dobri graščaki, dokazuje tudi občina Kozje, ki je lastnica gradu Podsreda že leta, s sredstvi iz razpisa pa se bo grad vpisal tudi na zemljevid vrhunskega konferenčnega turizma.

Vse tri občine so se prijavile na razpis ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Največ sredstev na razpisu je pridobila občina Podčetrtek, in sicer 1,61 milijona evrov, celoten projekt je vreden 2,49 milijona evrov. S tem denarjem bodo energetsko, statično in programsko uredili del gradu – nekdanjo konjušnico, na vrhu katere je terasa z izjemnim razgledom, kjer načrtujejo kavarno. Obnovili bodo tudi fasado gradu, uredili sanitarije in dvigalo. Načrtujejo še sodobno interaktivno doživetje Četrtkova sodba, opazovalnico s premičnim interaktivnim zaslonom in odzivno opazovalnico obogatene resničnosti, gastronomsko doživetje z grajsko pojedino, na grajski terasi pa poroke.

Podčetrtški grad je desetletja propadal, občina ga je leta 2020 kupila od družine Zečević, razlaga župan Peter Misja: »Vse je bilo zaraščeno, pol gradu, ki je bil v razpadajočem stanju, se sploh ni videlo. Od ministrstva za kulturo smo pridobili 200.000 evrov za nujno sanacijo in uredili statično vse zidove, v notranjosti predvsem avlo, okvirje oken, ostrešje je v celoti novo, le na enem stolpu še čakamo na škrilj. Obnovili smo obzidje, poskrbeli za odvodnjavanje, vezne plošče … Zdaj sledi nova faza obnove. V prihodnje pa načrtujemo še en projekt, da bomo uredili nekaj za netopirje, ki so v gradu.« Grad počasi oživljajo, na dan odprtih vrat je prišlo več sto ljudi.

Reševanje edinstvenosti

Tudi Jelšingrad je občina Šmarje pri Jelšah odkupila od družine Zečević. Bil je skrajni čas, saj je dvorec, v katerem sta edinstvena stropa v neomavrskem slogu, v slabem stanju. Na razpisu ministrstva so pridobili 1,064 milijona evrov, celoten projekt sanacije bo stal 1,63 milijona evrov. »Z uspehom na razpisu smo pridobili čas, da bomo v prihodnjih letih, desetletjih dvorec obnovili do te stopnje, da bo ponovno služil svojemu namenu,« je dejal župan Matija Čakš. S pridobljenim denarjem bodo rekonstruirali ostrešje in strešni venec, zamenjali kritino in poskrbeli za statično stabilnost ter za obiskovalce uredili dve grajski sobani, v katerih načrtujejo doživetja virtualne resničnosti (VR).

Digitalne vsebine so na razpisu prinašale dodatne točke, zato so občine tovrstna doživetja vključile v ponudbo na svojih gradovih. Podobno so ravnali v občini Kozje, kjer že leta obnavljajo grad Podsreda, ki ga upravlja Kozjanski park. Kozje je za nova doživetja in dodatno obnovo gradu Podsreda pridobilo dobrih 970.000 evrov, celoten projekt pa je vreden 1,51 milijona evrov, je povedala županja Milenca Krajnc. Uredili bodo dodatne nočitvene kapacitete v grajskem kompleksu, je dodala: »V zgornjem gospodarskem poslopju bodo trije vrhunski apartmaji, vsak s svojo savno in wellnesom, uredili bomo tudi romansko kapelo, da bo tam lahko tudi cerkveni del poroke. Stabilizirali bomo tudi severno steno gradu, hkrati pa dali nove vsebine VR o zgodovini nastanka gradu od 12. stoletja naprej. V gradu bomo uredili dve vrhunski konferenčni dvorani. Tudi zato želimo urediti apartmaje, da bodo lahko konferenčni turisti lahko tu dlje časa.«