Direktorica, ki je vodila zavod od ustanovitve, se poslavlja

Trije razpisi so bili potrebni, da je svet zavoda Javnega zavoda (JZ) Socio izbral novo kandidatko za direktorico. Njihova izbira je nestrankarska, mestni svetniki bodo danes odločali o soglasju k imenovanju dosedanje vodje Materinskega doma Irene Romih, ki jo je v svetu zavoda podprla tudi predstavnica zaposlenih, za direktorico. Suzi Kvas se poslavlja s tega mesta po 22 letih.

Suzi Kvas je vodila JZ Socio od ustanovitve in je veljala za malodane nenadomestljivo. Ko je bila pred dobrimi štirimi leti zoper njo podana kazenska ovadba, je takratna občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade (Kviaz) soglasno sklenila, da bo mestnemu svetu predlagala, da Suzi Kvas ne dajo soglasja za direktorico. Ko so telefoni skoraj pregoreli, je Kviaz še enkrat glasoval, na seji mestnega sveta pa je dobila soglasje.

Štiri leta pozneje je Suzi Kvas obtožena pomoči pri goljufiji v škodo Evropski uniji. S prvoobtoženo Tanjo Čajavec naj bi v projektnem partnerstvu pri projektu socialne aktivacije povzročili za 647.000 evrov škode, grozi jima do osem let zapora. Obe sta krivdo na predobravnavnem naroku zanikali, prve obravnave na celjskem sodišču pa za zdaj še ni bilo.

Bili pa so trije razpisi za direktorico JZ Socio. Razpis so večkrat ponovili, potem ko je celjska občina opozorila svet zavoda, da nekateri pogoji, ki so jih zahtevali v razpisu, niso bili skladni z odlokom o ustanovitvi JZ Socio. Bili pa so taki, da jih je izpolnjevala Suzi Kvas. V drugem razpisu je bilo enako, dodali so celo, da mora imeti direktor izkušnje pri izvajanju evropskih sredstev.

Gre v tretje rado?

Na tretji razpis, ko se je že precej mudilo, saj bo Suzi Kvas potekel mandat 2. oktobra, se je prijavilo deset kandidatov. Med njimi znova Suzi Kvas, pa tudi nekdanja podžupanja in članica Celjske županove liste nekdanjega župana Bojana Šrota Breda Arnšek. Suzi Kvas je dejala, da je vedela, da je ne bodo izbrali. »Obrazloženo mi je bilo, da so glede na stvari, ki se zame dogajajo na sodišču, zadeve sporne. Da so bili veliki pritiski, da tega imenovanja naj ne bi bilo.«

Na vprašanje, zakaj se je kljub temu prijavila, če je vedela, da ne bo izbrana, je odgovorila, da zaradi postopkov. »Imam pogodbo za nedoločen čas in sem dala prijavo, tako da nisem sama odstopila. Da ne bi na koncu ostala brez vsega.« Brez vsega gotovo ne bo ostala, saj je v vmesnem času postala generalna sekretarka Socialne zbornice Slovenije. Na spletni strani je že navedena med tam zaposlenimi.

Svet zavoda se je odločil za Ireno Romih, nestrankarsko kandidatko, ki je že zaposlena v JZ Socio, kjer vodi Materinski dom, tako da tamkajšnje delo dobro pozna in bo lahko takoj začela delati. Podprla jo je tudi predstavnica zaposlenih v svetu zavoda. Na vprašanje, ali je Suzi Kvas res odnesel sodni postopek, je predsednik sveta zavoda Matej Lednik odgovoril: »Imeli smo veliko kandidatov in smo tehtali. Gospa Romih je dobila tri glasove, druga kandidatka pa dva.«

Druga kandidatka je bila po naših informacijah Breda Arnšek, ki je tudi mestna svetnica in članica Kviaza. Na zadnji seji Kviaza je ni bilo, Kviaz pa je mestnemu svetu predlagal, da poda soglasje k imenovanju Irene Romih za direktorico Socia. Za tako odločitev so glasovali vsi, zato bi bilo presenetljivo, če bi danes glasovali drugače. Je pa poleg Brede Arnšek manjkal še predstavnik Celjske neodvisne liste, vzdržal se je svetnik SDS. Svetniki SDS naj bi se vzdržali tudi na današnji seji, kako bodo glasovali svetniki Celjske županove liste, pa ni znano.