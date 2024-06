Prirejen razpis ali iskanje najboljše direktorice Javnega zavoda Socio

V nadaljevanju preberite:

Kandidati za direktorja Javnega zavoda Socio v Celju so imeli do včeraj čas za prijavo. Šlo je za ponovni razpis, potem ko so prvega z minimalnim rokom za prijavo objavili med prvomajskimi prazniki. Na celjski občini so svet zavoda tudi opozorili, da nekateri pogoji niso bili skladni z odlokom o ustanovitvi zavoda. Vse je izpolnjevala direktorica Suzi Kvas, ki zavod vodi od njegove ustanovitve leta 2002, nad njo pa visi kazenski postopek. Očitajo ji pomoč pri goljufiji v škodo Evropske unije.