Gradnjo mostu lahko ustavi le novi župan

Mestni svet celjske občine bo danes sprejemal proračun za prihodnje leto. V načrtu razvojnih programov je prvič omenjena turistična brv oziroma 505 metrov dolg viseči most med Grajskim in Miklavškim hribom. Kot so že pred sejo mestnega sveta poudarili v Desusu in Levici, bodo prav zaradi visečega mostu glasovali proti predlogu proračuna, čeprav so v njem tudi projekti, s katerimi se strinjajo.

Pred sejo mestnega sveta so na novinarski konferenci predstavniki iniciative Odprto Celje, strank Dobra država, Desus in Levica ter predstavnik Civilnih iniciativ Celja pojasnili vse pomisleke o visečem mostu, ki bo po načrtu razvojnih programov stal dobrih 3,7 milijona evrov. Kot je pojasnil Sandi Sendelbah iz Odprtega Celja, je novinarsko konferenco izzvala izjava podžupanje Brede Arnšek na zadnji seji, da razklanosti zaradi mostu ni, so le dramatični novinarski naslovi za večjo branost.

Kot je pojasnila Mateja Žvižej iz Levice, viseči most ni projekt, ki bi si ga Celje lahko privoščilo in še manj potrebovalo. Poudarila je, da je gradnja mostu med dvema kulturnima spomenikoma – Starim gradom in cerkvijo sv. Nikolaja –, »ob tem pa uničiti dragoceno, prepoznavno historično veduto«, vsaj neodgovorno dejanje. Dodala je, da bi dostop do gradu lažje rešili z urejenimi potmi in redno linijo Celebusa. Opozorila je še na problem financiranja in na to, da bo projekt po ocenah Levice, sploh zaradi dražitev gradbenih materialov, stal vsaj deset odstotkov proračuna.

Da je most zadnje, kar Celje v tem trenutku potrebuje, je s podatki o onesnaženosti mesta povzel predstavnik Civilnih iniciativ Celja Boris Šuštar: »Namesto da bi se lotili reševanja najhujših ekoloških problemov, bi gradili samomorilsko brv, ki bo spomenik človeški neumnosti in aroganci.«

Predsednica celjskega pokrajinskega odbora Desusa in mestna svetnica Brigita Čokl je realna: »Glede na sestavo mestnega sveta sem prepričana, da bo proračun z uvrstitvijo te brvi v načrt razvojnih programov sprejet. Župan ve, da ima večino in se na naša opozorila in argumente sploh ne odziva. Arogantnost mestne občinske uprave je večja, kot je bila kadarkoli.« Tako Čoklova kot Žvižejeva sta poudarili, da so v proračunu tudi projekti, ki jih podpirajo, a zaradi mostu, za katerega bi prihodnje leto namenili dobrih 180.000 evrov, v Desusu in Levici proračuna ne bodo podprli. O proračunu referenduma ne more biti, a v opoziciji bodo vztrajali proti postavitvi mostu. Žvižejeva je bila ob tem jasna, kaj je edina možnost: »To je praktični primer, kako pomembne so volitve.«