Najti morajo denar za stolp in vračilo ministrstvu

Dveh milijonov evrov, kolikor jih slatinski proračun namenja za gradnjo 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal, še ni v proračunu. Z donacijami naj bi dobili 600.000 evrov, 1,4 milijona evrov pa iz razpisov ministrstva za gospodarstvo. Isto ministrstvo pa od občine že od aprila pričakuje vračilo dela evropskih sredstev zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri enem od prejšnjih velikih projektov. Tudi sredstev za vračilo v proračunu ni.

Opozicija je že pred mesecem spraševala, ali je proračun sploh realen. Ne le zaradi visokih načrtovanih donacij za stolp, tudi razpis, na katerem pričakujejo 1,4 milijona evrov iz sredstev za okrevanje in odpornost, sploh še ni objavljen. Zakaj so v občini tako prepričani, da bodo ta denar dobili, ni jasno.

Neuradno naj bi občina sredstva pričakovala zaradi ministra Zdravka Počivalška, ki je bil tudi na predstavitvi projekta januarja 2019 na seji slatinskega občinskega sveta. Takrat je minister Počivalšek dejal, da projekt podpira, »če bo imel dodatne programske vsebine«. Glede na to, da so v občini tako prepričani o uspehu na razpisu, smo ministrstvo za gospodarstvo vprašali, ali zgraditev stolpa podpirajo in ali so se o tem že pogovarjali s predstavniki slatinske občine. Odgovorili so le, da za vsak javni razpis »sledijo predpisani postopki za izbor projektov«.

Urad za nadzor proračuna odkril nepravilnosti

Predstavniki občine in ministrstva se sicer dogovarjajo, a ne o stolpu, temveč o vračilu dela evropskih sredstev, ki jih je občina porabila za gradnjo poslovnega centra Vrelec, na odprtju katerega je bil tudi minister Počivalšek. Šlo je za eno največjih slatinskih naložb, pri kateri je urad za nadzor proračuna odkril precejšnje nepravilnosti in zahteval vračilo 1,1 milijona evrov. Ministrstvo za gospodarstvo se z ugotovitvami urada ni v celoti strinjalo, od občine zahtevajo slabo tretjino sredstev. Na občini so zahtevek ministrstva zavrnili.

Na ministrstvu so nam potrdili, da občina sredstev še ni vrnila: »Zakonite zamudne obresti na dan 23. novembra 2021 na glavnico 357.220 evrov znašajo 72.344 evrov. Ministrstvo ima vzpostavljeno terjatev do občine in se z občino dogovarja o tem, kdaj bo občina sredstva vrnila.« Župan Branko Kidrič je potrdil, da se z ministrstvom pogovarjajo o »morebitni finančni korekciji pri višini sofinanciranja projekta poslovni center Vrelec. Če bo prišlo do načelnega sporazuma, bo predlog izpolnitve z obrazložitvijo predstavljen občinskemu svetu in s tem tudi javnosti.« Kidrič ni odgovoril, od kod bodo dobili denar za vračilo in ali je zaradi tega ogrožena postavitev stolpa.