Nepravilnosti pri eni največjih slatinskih naložb

Evropskih sredstev ni več

Občina Rogaška Slatina je dva meseca pred lokalnimi volitvami leta 2018 odprla Poslovni center Vrelec. Projekt je bil vključen v dogovor za razvoj savinjske regije, da bi zagotovili sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Urad za nadzor proračuna je pri reviziji projekta ugotovil več nepravilnosti, zato je predlagal vračilo vseh sredstev, skupaj 1,1 milijona evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, ki je bil tudi na odprtju poslovnega centra, se z ugotovitvami urada ni v celoti strinjalo, od občine zahtevajo vračilo slabe tretjine sredstev. Na občini so zahtevek ministrstva zavrnili.Ključni očitek urada za nadzor proračuna je, da občina ni izpolnjevala pogoja iz smernic gospodarskega ministrstva in pogodbe o sofinanciranju, »da aktivnosti na operaciji, za katere se pridobi sofinanciranje, na dan izdaje odločitve o podpori še niso zaključene. Zaradi neizpolnjevanja pogoja je po našem mnenju celotna operacija neupravičena do sofinanciranja evropskega sklada za regionalni razvoj.« Odločitev o podpori je bila izdana 21. januarja 2019, ko je bil poslovni center že nekaj mesecev odprt. Občina je bila pred lokalnimi volitvami očitno prehitra.Vendar to ni bila edina nepravilnost, na katero je opozoril urad za nadzor proračuna. Ugotovili so še, da občina ni pravilno obračunala dodatnih prihodkov, da je kršila več določil zakona o javnem naročanju, gradnja kavarne pa da ne ustreza opredelitvi namena inkubatorja in ciljem projekta. Ker so že prej predlagali vrnitev vseh sredstev, dodatnih priporočil o drugih kršitvah niso podali.Čeprav je bilo odprtje objekta, na katerem je bil navzoč tudi minister Počivalšek, že septembra 2018, na ministrstvu trdijo, da operacija ni bila zaključena pred izdajo odločitve o podpori januarja leta 2019: »Ministrstvo to utemeljuje z dejstvom, da so se nekatere aktivnosti na operaciji izvajale še po izdani odločitvi o podpori.« Ministrstvo je tako tudi uradu za nadzor proračuna predlagalo drugačno finančno korekcijo, so se pa strinjali z vračilom vseh sredstev za gradnjo in ureditev kavarne. Občini je ministrstvo 16. aprila posredovalo zahtevek za vračilo v višini 357.220 evrov zaradi nenamenske rabe sredstev.Kot so odgovorili iz občine, ki jo vodi župan Branko Kidrič, so zahtevek ministrstva v celoti zavrnili, »saj se z argumenti za predlagano finančno korekcijo v občinski upravi ne strinjamo; pristojnemu ministrstvu smo predložili tudi pravne podlage in argumente, na podlagi katerih nameravamo nadaljevati postopek«. Ministrstvo je občino pozvalo, da mora sredstva vrniti do 16. maja, od takrat pa tečejo zamudne obresti.Županse za zdaj še ne ukvarja s tem, kako bodo denar vrnili: »Postopek še ni zaključen. Osnova je, da se z ugotovitvami ne strinjamo. Smo pa pripravljeni na kompromis, a ne v takem obsegu. Je pa težko že zdaj govoriti o nadaljnjih postopkih. Sta pa našo vlogo za ta projekt pregledovali dve ministrstvi in vse je bilo v redu!« Na to dilemo je urad za nadzor proračuna že odgovoril v svojem poročilu, da je v podobnem primeru že ljubljansko okrožno sodišče v sodbi zapisalo, da po tej logiki revizijski organ ne bi imel nobenega smisla obstoja, saj ne bi smel ugotoviti nobenih nepravilnosti pri projektih, ki so jih ministrstva že odobrila in so že bili izvedeni.EU pri vsem tem ne bo oškodovana, saj so po naših informacijah ugotovitve revizije na ministrstvu za finance upoštevali in tega zahtevka niso poslali evropski komisiji, zato projekt ne bo sofinanciran iz EU. Koliko ga bo plačala država, bo odvisno od dogovora med ministrstvom in občino. Župan se o očitkih glede vračanja sredstev sprašuje: »Ali bi bilo bolje, da ne bi kandidirali za sredstva? Več kot 700.000 evrov nihče ne zahteva nazaj! Če ne bi kandidirali, tudi tega ne bi bilo.«