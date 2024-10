Žalsko in ajdovsko podjetje selijo v novo celjsko cono

Konzorcij podjetij Dafra kontakt tehnologija iz Žalca in EKM (Samal) iz Ajdovščine je na nedavni dražbi kupil največje zemljišče, skupaj dobrega 2,6 hektara, v novi ekonomskoposlovni coni (EPC) Trnovlje jug v Celju. Obe podjetji bosta vanjo preselili svoja sedeža in proizvodnjo.

Za ureditev EPC Trnovlje jug je Mestna občina Celje namenila 1,8 milijona evrov, od tega je 1,2 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Iz občine so sporočili, da so s tem zgradili cestno in komunalno infrastrukturo za podjetniško dejavnost. Prvo, manjše zemljišče, so prodali julija, zdaj so prodali še večje. Pogodbo o prodaji so včeraj podpisali celjski župan Matija Kovač, direktor Dafra kontakt tehnologije Uroš Štuklek in direktor EKM (Samal) Uroš Marc.

Pogodbo o prodaji največjega zemljišča v EPC Trnovlje jug so včeraj podpisali (z leve) direktor podjetja Dafra kontakt tehnologija Uroš Štuklek, celjski župan Matija Kovač in direktor EKM (Samal) Uroš Marc. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Štuklek je dejal, da so primerno zemljišče iskali že dolgo. Ko so bili neuspešni na razpisu v novi coni v Žalcu, je spomladi poklical na celjsko občino, je razložil Štuklek: »Gospod župan je takoj dal idejo, da bo EPC Trnovlje v kratkem končana in da bo dražba. Ker je to zemljišče samo za nas preveliko, se na prvo dražbo nismo prijavili. V vmesnem obdobju pa nam je z velikim angažmajem občine uspelo najti poslovnega partnerja in prepoznati skupni interes, da bi na dražbi nastopili kot konzorcij. Prijavili smo se in bili uspešni.« Konzorcij podjetij je zemljišče kupil za 1,5 milijona evrov, plačati morajo še 22-odstotni davek.

Župan je dejal, da v Celju že dolgo ni bilo zgrajene večje poslovne cone, zato je to mejnik: »Za mesto je zelo pomembno, da se gospodarska infrastruktura lahko razvija, da podjetja tu najdejo možnosti za razvoj svojih dejavnosti ter s tem prispevajo k zaposlovanju v lokalnem okolju in dodani vrednosti za naše gospodarstvo.« Po projektu ureditev EPC Trnovlje jug morata podjetji začeti svojo poslovno dejavnost oziroma zgraditi poslovni objekt najpozneje do konca leta 2027.

Ključno: brez semaforjev

Štuklek je dejal, da v družinskem podjetju Dafra kontakt tehnologija, ki zaposluje 50 ljudi, proizvajajo drobne kovinske elemente za elektroindustrijo za proizvajalce elektronik, avtomobilsko industrijo in sisteme hrambe električne moči. Kupci so večinoma tuja podjetja, okoli tri četrtine njihovega prometa predstavlja izvoz.

Zdaj so v Žalcu, a se bodo selili v Trnovlje, tudi kupci zahtevajo, da imajo vse na eni lokaciji, pojasnjuje Štuklek: »Ta cona mi je všeč, ker ima dostop do avtoceste brez ustavljanja na semaforiziranem križišču. Logistično je že v tem trenutku dobro rešeno. Ko se bo cona razširila do konca, bo narejena še nova priključna cesta in bomo še bliže avtocesti. To je moderna cona, blizu mesta in hkrati ravno prav oddaljena.« Njihov partner v konzorciju se bo sem selil iz Ajdovščine, je napovedal direktor EKM (Samal) Uroš Marc: »Ukvarjamo se s hladilno tehniko. Skupaj nas je v podjetju 38, glavnino kadra imamo v Celju, kjer zdaj prostore najemamo. S tem zemljiščem bomo dejavnost centralizirali v Celju.«

Skupaj bodo v novo EPC, kjer so zdaj prodali vsa zemljišča, prišla tri podjetja, poleg omenjenih še JB invest. Kovač je dejal, da zanimanje za investicije v Celju je, običajno je največja težava zagotovitev primernih zemljišč: »Občinski prostorski načrt, ki še ni sprejet, bo v Trnovljah omogočil širitev gospodarstva v velikem obsegu.«