V Savinjo se je izlila neznana tekočina

Poklicna gasilska enota Celje je bila sredi dneva obveščena o madežu na Savinji v Medlogu v Celju. »Takoj smo izvozili na kraj lokacije, imeli smo tudi ekološko vozilo za te vrste nesreč. Ugotovljeno je bilo, da iz meteornega odtoka priteka onesnažena suspenzija. Naredili smo prve ukrepe, zajezili širjenje v okolje, v reko Savinjo, nato pa obveščali vse ostale pristojne službe,« je povedal direktor poveljnik Boris Žnidarko.

Dodal je, da službe še vedno raziskujejo, od kod je onesnaženje prišlo, kaj je vzrok onesnaženja in službe, ki bodo ugotovile, ali gre kakršno koli nevarnost. Za zdaj so ugotovili, da je tekočina vodotopna, je še povedal Žnidarko: »Ugotavljali smo tudi, ali gre za jedko ali bazično snov, pokazalo se je, da je nevtralna. Vse ostalo bo naredil laboratorij, ki bo podal nadaljnje usmeritve, kaj naj naredimo s to onesnaženo tekočino.«

Na teren so takoj prišli gasilci Poklicne gasilske enote Celje. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Na terenu je bilo sedem gasilcev, pa tudi policija in javna služba vodovoda in kanalizacije. Žnidarko je povedal še, da za zdaj niso zaznali pogina rib ali kakšnega drugega življa v ali ob vodi.

Na terenu je bil tudi že predstavnik koncesionarja za varstvo voda, Rok Ferme iz VGP Drava Ptuj. Kot je povedal, jih je o onesnaženju obvestil center za obveščanje: »Kot kaže, gre za neko barvo na vodni osnovi, ki se meša z vodo v Savinji. Zaenkrat ni ne na dnu ne na brežini nobenih ostankov.« Ali je zadeva nevarna za ljudi in živali, bo, kot je povedal Ferme, ugotavljal nacionalni laboratorij.