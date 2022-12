Upravljavec: Ideja za okrasitev Metropola je prišla z Dunaja

Platno kina Metropol je po več mesecih samevanja sinoči spet oživelo. Celotno stavbo, katere lastnik je podjetje Minis Bojana Plohla, upravlja oktobra ustanovljeno podjetje Plečnikov vogal,­ katerega lastnik in direktor je prav tako Plohl. Minis, javnosti znan predvsem po dobavi rezilne žice za mejo, je stavbo lahko kupil, ker Mestna občina Celje ni uveljavljala predkupne pravice.

Stavbo nekdanje Ljudske posojilnice, ki je od nekdaj veljala za Plečnikovo – Plečnik je izdelavo načrtov dodelil Vinku Lenarčiču –, je prodajala Deželna banka Slovenije. Decembra 2020 občina predkupne pravice za stavbo, cena je bila postavljena na 3,65 milijona evrov, ni uveljavljala, ker ni bilo denarja v proračunu, je na Večerovem so­očenju županskih kandidatov dejal Bojan Šrot. Denar pa je imel Minis. »Vesel sem, da lastnik dobro skrbi za objekt, je lep, namenja ga za poslovne dejavnosti. Kino Metropol je obnovljen, lastnik je kupil nov projektor, tako da bo v njem zopet kino in še druge dejavnosti. Na koncu se je pokazalo, da je ta objekt kupil dober kupec,« je dejal Šrot.

Vsekakor čaka Metropol drugačna vsebina. Če je bil prej art kino, bodo glede na napovednik odslej v njem vrteli komercialne filme. V podjetju Plečnikov vogal so poudarili, da bodo obiskovalci lahko ob gledanju filma jedli kokice, decembra pa pripravljajo več zabavnih prireditev in koncertov, tudi denimo Helene Blagne. Metropol so ponovno odprli s koncertom »prvega glasu Dalmacije Marka Škugorja«, predpremiera je bila dan prej, ko so snemali več kot enourni pogovor z Bojanom Šrotom.

Praznična okrasitev spomeniško zaščitene nekdanje Ljudske posojilnice. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Šrotov protikandidat Matija Kovač je dejal, da je Ljudska posojilnica ena od najpomembnejših stavb v mestu in da bi bilo pomembno, da bi bila v javni lasti. »Preden se je zgodila prodaja, je naš biro pripravil idejno zasnovo prenove objekta in zelo smo si želeli, da bi v to zgodbo vstopila občina. Ne morem soditi proračunskih razmerij in odločitev. Dejstvo je, da je objekt v zasebni lasti in kot mesto lahko naredimo največ, da lastnika spodbujamo, da hiša zaživi. Ne smemo pa pozabiti, da je to ponos našega mesta in da moramo upoštevati najvišje kriterije varovanja stavbne dediščine.«

Obnova zaščitenega

Z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so sporočili, da so sodelovali pri obnovi notranjščine kinodvorane, so pa znova opozorili na napis Plečnikov vogal. »Napis bi že moral biti popravljen. Lastnik že nekaj časa zagotavlja, da je nov napis v obliki posameznih črk v delu in bo na novo nameščen vsak čas.« Marsikoga je zmotila tudi praznična okrasitev stavbe, pri kateri so poleg venčkov v zelen filc oblekli stebre. Na zavodu so pojasnili, da »za okrasitev fasade objekta, ki je začasna in odstranljiva, ni treba pridobiti kulturnovarstvenega soglasja«.

V Plečnikovem vogalu so prepričani, da ta okrasitev privablja nešteto pogledov mimoidočih. »V prvih dneh se je ob Plečnikovem vogalu slikala ogromna množica obiskovalcev. Na družabnih omrežjih je bilo več sto všečkov okrasitve. Ideja za okrasitev izvira iz okrasitve stavbe na Dunaju.« Na vprašanje, za katero dunajsko stavbo gre, so pojasnili: »Naša ustvarjalka je pred leti dobila idejo, ko je bila na Dunaju, šlo je za občinsko stavbo ali muzej. Prav tako dobi kakšno idejo s pinteresta.« Dodali so, da zelo dobro sodelujejo z ZVKDS, da v celoti upoštevajo navodila skrbnice stavbe, napis pa bodo v kratkem zamenjali.