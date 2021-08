7 prednosti domačih polnilnic

Zgovorne statistike v prid zelenim trendom

FOTO: Petrol

Široka mreža javnih e-polnilnic

Ni je čez domačo garažo

FOTO: Petrol

Z vami poleg priročnosti delimo še sedem razlogov, zakaj se naložba vanje obrestuje:

Polnjenje vašega električnega avtomobila bo z njimi hitrejše in varnejše, kot če bi zanj uporabljali običajno gospodinjsko vtičnico. Baterija vašega avtomobila bo napolnjena v šestih namesto v 16 urah. Poleg tega bo vaše vozilo z domačo polnilnico vedno, tudi ob nepredvidenih dogodkih, pripravljeno na pot. Vsi vozniki električnih avtomobilov verjetno veste, kako neprijetno je čakati na nezasedeno javno e-polnilnico, kadar se vam res mudi. Petrol vam zagotavlja izvedbo na ključ, ki vsebuje celostno oskrbo od svetovanja do montaže. Pomagajo vam vzpostaviti pametno polnilno infrastrukturo, ki je popolnoma prilagojena vašim potrebam. Odločite se lahko za namestitev e-polnilnice v notranjem prostoru – garaži – ali zunaj, pred hišo. Tudi če živite v večstanovanjski stavbi, se priročnosti in udobju domače e-polnilnice ni treba odpovedati. Ne glede na to, ali se odločite za notranjo ali zunanjo, je pomembno, da za njeno lokacijo izberete mesto, kjer boste lahko vaše vozilo vedno parkirali. Na voljo je več tipov polnilnic, ki se razlikujejo po lastnostih, ki ustrezajo različnim potrebam. Etrel INCH Lite je osnovni model, namenjen nezahtevnim uporabnikom z možnostjo poznejše nadgradnje. Zagotavlja preprosto uporabniško izkušnjo in do 22 kW polnilne moči. Enako velja za Etrel INCH Home in Pulsar Plus polnilno postajo, ki sta idealni za namestitev na zasebnih lokacijah, v kombinaciji z Load guard-om oziroma Power Boostom pa omogočajo tudi možnost dinamičnega odjema moči na lokaciji (polnilna postaja se prilagodi preostali razpoložljivi moči objekta). Uporabniški dostop se lahko omeji s PIN-kodo ali uporabniško aplikacijo. Etrel INCH Pro, Copper SB in Commander pa so primerne za poslovne in javne lokacije – nekatera podjetja svojim zaposlenim že omogočajo e-polnjenje avtomobilov. Postaje je mogoče integrirati v pametni dom in z njimi regulirati porabo elektrike. Polnilnice so cenovno dostopnejše, k čemur pripomore tudi Petrolovo financiranje. Združite njihovo uporabo še s priklopom na Petrol Elektriko in spremljajte porabo v storitvi Moj Petrol. Eno od polnilnic, Etrel INCH Home + Load guard, lahko za še nižjo ceno kupite v Petrolovem eShopu ter zanjo unovčite 200 zlatih točk, s čimer boste dobili 20 % popusta na paketno ponudbo. Nakup polnilnic je mogoč tudi na obroke s Petrolovo klub plačilno kartico.

Zadnji podatki statističnega urada za leto 2020, ki bodo v celoti znani in dopolnjeni konec tega leta, kažejo, da je bilo pri nas lani registriranih okoli 1.617.000 cestnih vozil, od tega skoraj 1.565.000 motornih, med njimi pa skoraj 75 % osebnih avtomobilov, kar znaša približno toliko kot leto prej.Med njimi prednjačijo takšni, ki jih poganja dizel, sledijo jim tako imenovani bencinarji – število prvih se je nekoliko povečalo, število zadnjih pa je malo upadlo, medtem ko se je število hibridov glede na leto 2019 povečalo za 38 %, avtomobilov na električni pogon pa za kar 84 %. Zdaj jih je 3670 oziroma 0,3 % vseh osebnih avtomobilov, registriranih v letu 2020. Močno se je povečalo tudi število prvih registracij novih osebnih, in sicer za kar 147 %. Med vsemi novimi avtomobili, ki so bili lani prvič registrirani v Sloveniji, jih je bilo električnih 3 %.Kaj lahko sklepamo iz številk? Da se zavedanje o pomenu zelenega prehoda in z njim mobilnosti, ki je prijaznejša do okolja, povečuje, kar dokazujejo tudi grafični prikazi statistik iz prejšnjih let.Posebnost električnih vozil je, da jih polnimo na posebnih polnilnicah, ki jih lahko najdemo v mestnih središčih, na bencinskih servisih, pred hotelskimi ali gostinskimi obrati. Eno od najbolj razširjenihpri nas zagotavlja Petrol, ki jih ponuja na več kot 120 lokacijah. Te lahko poiščete in preverite njihovo zasedenost z aplikacijo OneCharge, ki omogoča tudi plačilo polnjenja – to je mogoče tudi s Petrolovo kartico elektromobilnosti. Njihove polnilnice uporablja kar 90 % lastnikov vseh električnih avtomobilov v Slovenji, uspešno se vključujejo tudi v evropsko mrežo e-polnilnic, ki so lahko običajne ali pa namenjene hitremu polnjenju.Svoj električni avto tako zlahka napolnite na poti. Kaj pa, če bi ga lahko tudi doma?Praksa kaže, da največ uporabnikov počne prav to – polnjenje je v teoriji pravzaprav mogoče povsod, kjer imamo dostop do električne energije, vendar pa sta njegova uspešnost in dolžina odvisna tudi od drugih dejavnikov, med katerimi izstopa moč električnega priključka. Petrol poleg široke mreže javnih polnilnic ponuja tudi nabor izbranih, ki bodo ustrezno in pravočasno napolnile baterijo vašega avtomobila, ob tem pa tudi ugodne pakete dobave električne energije v sklopu Petrol Elektrike.Na voljo so vam električne polnilniceinOstanite vedno mobilni – s Petrolom doma ali na poti.Naročnik oglasne vsebine je Petrol