Abrahamovec je velik in prostoren

Ko človek enkrat postane abrahamovec, že pošteno spremeni življenje, očitno pa enako velja za avtomobile. Volkswagen passat je tako po petdesetih letih v novi izdaji na voljo zgolj še kot karavan. Limuzino so sicer opustili že v zadnjih letih prejšnje izdaje, v novi generaciji je že uvodoma ni več. Tudi uradno ime avtomobila je zdaj volkswagen passat variant.

Nekoč bi bilo prav tako nepredstavljivo, da bi pri razvoju novega passata sodelovali strokovnjaki iz še kakšne tovarne, pri najnovejši izvedbi volkswagna passata in škode superb pa so staknili glave strokovnjaki nemške in češke tovarne.

Tega dejstva pri Volkswagnu niti ne skrivajo, zato je Martin Hube, medijski predstavnik za passata, povedal malce več o tem, kako je potekalo sodelovanje. »Vsekakor nam je bilo v čast delati s Škodo, saj gre za strokovnjake iz podjetja z več kot stoletno tradicijo izdelovanja avtomobilov. V ekipi so bili strokovnjaki iz Wolfsburga in Mlade Boleslav. Skupaj smo določili vse podrobnosti o tehniki, razvoju, produkciji, financah, marketingu,« je razlagal Hube na mednarodni predstavitvi novinca.

Vse informacije so na zajetnem sredinskem zaslonu. FOTO: Aljaž Vrabec

A ne glede na vse passat ohranja preverjene adute. Po obliki ga ni mogoče zgrešiti, sploh v karavanski različici, saj je bila že prej izredno priljubljena. V Nemčiji, denimo, je lani v srednjem razredu prav passat zasedel prvo mesto po številu registriranih vozil (45.494).

Passat variant je opazno zrasel, zdaj meri 4,9 metra, širok je 1,8 in visok 1,5 metra. Na zadnji klopi je za pet centimetrov več prostora, kar v praksi pomeni, da so prednji sedeži lahko pomaknjeni povsem nazaj, pa je zadaj še vedno zelo prostorno za dva visokorasla potnika. Še večji korak naprej so naredili pri razvoju prtljažnika, saj je pri osnovni postavitvi sedežev zadaj za 40 litrov več prostora (690 litrov), če podrete drugo vrsto sedežev, pa je v avtomobilu kar 1920 litrov prtljažnega prostora (140 več kot do zdaj).

Pri osnovni postavitvi sedežev je zadaj za 40 litrov več prostora, odslej 690 litrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Oblikovanje notranjosti spominja na tiguana, kar ni presenetljivo, saj so ju svetovni javnosti predstavili hkrati. Prevladuje zajeten zaslon, kakršnih pri tradicionalnih volkswagnih nismo vajeni, a tudi na tem področju je nujen napredek. Infozabavni sistem deluje hitro in je logičen za uporabo. Toda čeprav so karavanskega passata predstavili sočasno kot tiguana, je drugačen prostor med voznikom in sovoznikom, nekoliko manj je uporaben kot v tiguanu.

Novinec ima pestre možnosti pogona. FOTO: Aljaž Vrabec

Nezamenljiv partner passata je vsekakor dvolitrski turbodizel TDI, ki je še naprej na voljo v treh različicah, s 122 konjskimi močmi (90 kW), s 150 KM (110 kW) in 193 KM (142 kW). Med bencinarji ponudbo odpira 1,5 eTSI z novim 48-voltnim blagim hibridnim pogonom in 150 konji (110 kW), zraven pa sta še dva dvolitrska turbobencinarja z 204 KM (150 kW) in 265 KM (195 kW). Najmočnejša dizelski in bencinski motor imata štirikolesni pogon, vsi drugi imajo pogon na sprednji kolesi, prav tako imajo vsi samodejni menjalnik DSG.

Precej pozornosti namenjajo priključnemu hibridu v dveh različicah. Šibkejša ima 204 konjske moči (150 kW) in močnejša 272 KM (200 kW). Nova baterija ima kapaciteto 19,7 kWh in se na postajah za hitro polnjenje z enosmernim tokom polni z močjo do 50 kW. V praksi naj bi to pomenilo okoli sto prevoženih kilometrov na uro in čez 800 kilometrov skupnega dosega.

Priključni hibrid je na voljo v dveh različicah. FOTO: Aljaž Vrabec

Že pogled na številke razkrije, da imajo vse različice precej močan motor, kar se pozna tudi na cesti. Passat variant je čvrst in odziven avtomobil, voznik ima ves čas občutek, da povsem nadzira dogajanje. Enako velja za potnike, zato se lahko udobno namestijo in sprostijo tudi na dolgih potovanjih.

Ko je treba odpreti denarnico, morate imeti tam za passata vsaj 37.837 evrov. Med slovenskimi kupci največ zanimanja pričakujejo za dvolitrski TDI s 150 konjskimi močmi, večina motornih različic pa bo na voljo do konca maja. Nobena skrivnost tudi ni, da passata variant večinoma kupujejo podjetja, teh je med kupci kar 80 odstotkov. Do konca leta pričakujejo, da bodo prodali 500 vozil.