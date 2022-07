Alfina nova pot proti vrhu prelaza

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Šest let je minilo od predstavitve zadnje novosti znamke Alfa Romeo. Nessum dorma, ki je v izvedbi Sare Briški Cirman vpeljala novinarsko predstavitev, zato ljubiteljem te znamke sporoča: nismo zaspali, še vedno vas lahko presenetimo. Tonale, avtomobil je dobil ime po znanem italijanskem prelazu, na katerem je tudi smučišče, se uvršča med kompaktne športne terence, kjer kupcev dandanašnji ne manjka. Postavljen je na enako osnovo kot jeep compass, do konca leta načrtujejo prodajo vsaj 70 primerkov.

V notranjosti je avtomobil sodobno opremljen z dvema zaslonoma, tipka za zagon motorja je na volanskem obroču, vedno je na voljo s samodejnim menjalnikom in velikima lopaticama pod volanskim obročem.

Poleg oblikovalskih značilnosti, iz katerih kajpak vejeta italijanski šarm in povezava do zgodovine te slovite znamke, poseben je tudi zunanji svetlobni podpis, se alfa romeo tonale odlikuje tudi po nekaterih tehničnih bonbončkih. Sem vsekakor sodi dobra razporeditev mase (spredaj: zadaj – 56: 44 oziroma 52: 48 pri štirikolesnem pogonu), avtomobil ima neodvisen sistem vzmetenja, kot opcija je na voljo aktivno vzmetenje – v obeh primerih za njegovo in uravnavanje vozne dinamike nasploh skrbi gumb sistema DNA (dynamic-natural-advanced efficiency). Serijsko je vgrajen elektronski samozaporni diferencial, ki skupaj z neposrednim krmilnim sistemom omogoča obilico možnosti za zahtevnejše voznike.

Na zadku bo v temnejšem delu dneva opazen poseben svetlobni podpis, ki naj bi ponazarjal bitje srca, s čimer so nekako logično razložili svetlobno povezavo med levo in desno lučjo. Foto Boštjan Okorn

V notranjosti voznika pričakata dva zaslona, ki skupaj po diagonali merita več kot 57 centimetrov, celotna infozabavna oprema je nova in ponuja tudi nekaj povezanih funkcij, med drugim možnost upravljanja z Amazonovo pomočnico Alexo. S ponosom omenjajo tehnologijo nezamenljivih žetonov NFT, s katero želijo poskrbeti za neomajno zgodovino avtomobila, kar naj bi dvignilo vrednost rabljenim vozilom. Kot zanimivost poudarjajo, da ima tonale enako ceno na vseh trgih, ponujajo ga s petletno garancijo, kar naj bi povečalo zaupanje v kakovost izdelave – avtomobil sicer prihaja iz (spet) legendarne tovarne v italijanskem Neaplju.

Vstopni model je mehki hibrid z 48-voltno tehnologijo, pri katerem regeneracija poteka tudi samo prek stopalke za plin. Grafitna baterija, ki omogoča hitro polnjenje in s 15 kW moči, pri speljevanju in vožnji s hitrostjo do 30 km/h pa tudi med vožnjo v počasi premikajoči se koloni dopolnjuje 96 ali 118 kW močan 1,5-litrski bencinski motor z Millerjevim ciklom.

V oktobru bo tonale naprodaj še s 96 kW močnim 1,6-litrskim turbodizelskim motorjem multijet, do konca leta pa naj bi se pripeljal še v priključnohibridni izvedbi. Njena osnova bo 1,3-litrski bencinski motor s 140 ali 202 kW moči, baterijski sklop bo lahko pomagal, dokler ne bo izpraznjena zaloga 15,5 kWh energije, kar naj bi se po podatkih tovarne lahko zgodilo tudi šele po 80 kilometrih.

Prtljažnik meri konkretnih 500 litrov, ki pa so skriti v precej veliki luknji. Foto Boštjan Okorn

Tonale, dolg je 4,53 metra in ima 500-litrski prostor v prtljažniku, je že v osnovnem opremskem paketu (super) opremljen s številnimi sodobnimi varnostnimi pripomočki, tako da je na preizkusnih trkih Euro NCAP letos prejel vseh pet zvezdic. Cenovno se zgodba začne tik pod tridesetimi tisočaki (z vključenim popustom), najdražji opremski različici veloce in speciale pa sežeta do deset tisoč evrov više. Čeprav je menda prava barva za alfe rdeča, si pri tonalu lahko izberete tudi zeleno montreal, modro misano ali precej manj vpadljivo sivo vesuvio.

..................................................................................

Še en začetek, tokrat morda zares

Pred 17 leti sem napisal prispevek o tej italijanski znamki in mu dal naslov Alfa stanje ter hkrati dodal, da Alfa Romeo ne miruje, ampak se le pripravlja na nov tržni napad. Vendar tega ni bilo, ne takrat ne kdaj kasneje. Tokrat pod okriljem velike skupine Stellantis, ki naj bi ji zagotovili finančno in tudi tehnično globino, Alfa Romeo poskuša še enkrat.

Alfa Romeo je po svoje slavno ime. Njena verjetno zadnja res uspešna leta so bila osemdeseta v prejšnjem stoletju. Takrat so prodali približno 200.000 avtomobilov na leto, po velikosti so se kosali z BMW-jem. Potem se je čas odvrtel različno: BMW je lani prodal dobra dva milijona avtomobilov, Alfa Romeo pa po podatkih Stampe 56.000! Lani so ukinili giulietto in imeli do predstavitve modela tonale v evropski paleti le giulio in stelvia. Pri nas je bilo lani prodanih le 120 avtomobilov te znamke.

Vendar pa je bilo v slovenskem voznem parku po podatkih družbe Ardi ob koncu leta 2020 več kot 6000 registriranih alf, daleč največ je bilo modelov 159 in tudi 156. Zelo sta bila priljubljena predvsem v karavanski izvedbi, o alfi 156 wagon je nekoč takratni šef Audija Franz-Josef Paefgen dejal, da ga najbolj zaboli, ko zjutraj pogleda k sosedu in tam vidi ta najlepši karavan na svetu.

Kot smo zapisali že v uvodu, se je torej Alfa Romeo v preteklih desetletjih že večkrat na novo zaganjala in imela velike načrte za boljšo prodajo. Tudi v ZDA, kjer so bili nekoč priljubljeni z modelom spider (posebej po filmu Diplomiranec), so se vrnili, a kakšnih izjemnih številk niti tam niso dosegli.

Kar kmalu po tem, ko se je leta 2021 FiatChrysler združil s skupino PSA v velikana Stellantis, je novi vrhovni šef Carlos Tavares dal signal, da se kljub množici znamk Alfi Romeo ne bodo odrekli. Sam je lani poudaril, da se je za Alfo doslej zanimalo že veliko tekmecev – najbolj je znano, da jo je hotel kupiti Ferdinand Piëch, ko je vodil Volkswagen – kar je znak, da ima vrednost. »Izboljšati moramo način komunikacije s potencialnimi strankami. Trenutno ni zveze med izdelki, zgodovino in tem, koga nagovarjamo. Trajalo bo nekaj časa, da se to uredi,« je lani na posvetu Financial Timesa dejal Tavares.

Za Alfo so pripravili nov desetletni načrt, za direktorja pa postavili nekdanjega precej uspešnega šefa Peugeota Jean-Philippa Imparata. Ta trdi, da njihov cilj ne bodo količine same po sebi, temveč bodo prodajali z namenom dobička. Kratkoročno bi prodajo vseeno povečali, da bi dosegli letno znamko 100.000 primerkov.

Leta 2024 naj bi predstavili še enega, manjšega športnega terenca, pri Quattroruotu so omenili ime po še enem italijanskem prelazu – Brennero. Ta model naj bi bil že kot prvi tudi z električno možnostjo, takšna naj bi bila kasneje tudi bodoča naslednica limuzine giulia. To naj bi se zgodilo leta 2027, od takrat naj bi bile vse nove alfe, ki bodo prihajale na trg, le električne. Imparato sicer pravi, da bo Alfa Romeo Stellantisova globalna prestižna znamka, torej za ves svet.

Alfa Romeo ni edino premijsko ime, ki ga bodo poskušali znotraj Stellantisa bolj zagnati. Podobno velja za DS pa na italijanskem polu za Maserati, za katerega so že večkrat načrtovali, da bi postal nekakšen tekmec Porscheju, a nikakor ni šlo. Potem je tu še Lancia, ki se že vrsto let prodaja le v Italiji in samo z enim modelom (lancia ypsilon), a tudi to ime naj bi postopoma znova uveljavili drugod po Evropi. Gašper Boncelj