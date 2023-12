Ali pes pozimi potrebuje posebno nego

Se odpravljate na zimske počitnice skupaj s štirinožnim prijateljem? Bodite pozorni predvsem na mraz, ki lahko ogrozi zdravje vašega kosmatinca, poskrbite pa tudi za varnost na poti – da boste do želenih zimskih počitnic prišli nasmejani in brez nepotrebnih izzivov med vožnjo. Pomislite tudi na celovito zavarovanje psa.

Zaščitite jih pred mrazom

Priprave na preživljanje prostega časa pri nižjih temperaturah zahtevajo malo več organizacije, predvsem pa poznavanje pasme svojega psa in znakov, ki bi nakazovali, da mu neprijeten mraz škoduje.

Nekatere pasme psov so bolj občutljive na nizke temperature kot druge. Med najbolj občutljivimi so čivava, italijanski hrt, kitajski goli pes in nekatere majhne pasme psov s tanko dlako. Tudi starejši psi in mladiči so bolj občutljivi na mraz.

Ko so temperature zelo nizke, je priporočljivo, da svojega psa oblečete v topla oblačila. To še posebej velja za bolj občutljive pasme. Izberite kakovostna oblačila, ki ščitijo pred mrazom, vendar naj bodo udobna in dovolj ohlapna za gibanje.

Veliko pozornosti namenite tudi pasjim tačkam: mraz in sneg namreč lahko povzročita razpoke in poškodbe. Uporabite posebne balzame za tačke, ki jih zaščitijo pred soljo in ledom. Lahko se odločite tudi za posebne čevlje – seveda, če se bo pes v njih počutil udobno.

Pravočasno prepoznajte prve znake podhladitve

Prepoznavanje znakov, da vašega psa zebe, je ključno za zagotavljanje njegovega udobja in zdravja v zimskem času. Tu je nekaj znakov, na katere morate biti pozorni:

Trepetanje in drgetanje: trepetanje je naravni odgovor na mraz, saj telo skuša ohranjati svojo temperaturo.

Iskanje zavetja: če nenehno išče zavetje, na primer skuša vstopiti v hišo ali se zateče pod katero od ovir, je to znak, da ga zebe.

Opazujte rep: pes lahko med hladnim vremenom stisne rep med noge ali ga pritisne k telesu kot zaščitni mehanizem.

Majhne mišice in mrzle tačke: preverite, ali so mišice vašega psa napete in njegove tačke hladne na dotik. To so znaki, da se telo trudi ohranjati toploto.

Na splošno velja, da lahko pes, ki ga zebe, postane nemiren in razdražljiv ali celo manj aktiven in lenoben.

Če opazite katerega od teh znakov, je pomembno, da hitro ukrepate in svojemu psu zagotovite primerno zaščito pred mrazom.

Dajte prednost kakovostni hrani, bogati z beljakovinami. FOTO: Depositphotos

Pozimi se lahko metabolizem psov spremeni, zato je pomembno, da jim zagotovite ustrezno prehrano. Posvetujte se z veterinarjem, ali je treba prilagoditi količino hrane glede na aktivnost vašega psa in temperaturo. Dajte prednost kakovostni hrani, bogati z beljakovinami, ki pomagajo ohranjati toploto in energijo.

Ne pozabite: redno spremljajte obnašanje svojega psa in prisluhnite njegovim potrebam. Vsak pes je edinstven, zato je pomembno, da prilagodite svojo oskrbo glede na njegovo velikost, pasmo in individualne potrebe. S pravilno nego in pozornostjo lahko svojemu ljubljenčku omogočite udobno in varno zimsko doživetje.

Pomembno je, da je tudi vaš pes varno pripasan. FOTO: Depositphotos

Za varnost na poti

Tudi na poti se mora pes počutiti dobro, predvsem pa mu morate zagotoviti varno pot do cilja. Pomembno je tudi, da poskrbite za ustrezno zavarovanje.

Ena od stvari, na katero morate psa navaditi, je ta, da mora biti med vožnjo ustrezno zavarovan. Po Zakonu o pravilih cestnega prometa to pomeni, da morate poskrbeti, da pes ob blagem naletu ne bo utrpel nobenih poškodb.

Obstajajo trije načini, ki zagotavljajo varen prevoz psa:

varnostni pas za pse,

prtljažnik s pregradno mrežo,

transportni boks za psa.

Sklenite tudi zavarovanje za prevoz malih živali

Za popolno brezskrbnost na poti boste poskrbeli tudi z zavarovanjem za prevoz malih živali.

Zavarovanje je namenjeno:

kritju stroškov zdravljenja malih živali, ki so poškodovane zaradi prometne nesreče;

finančnemu nadomestilu v primeru pogina ali potrebne usmrtitve malih živali zaradi prometne nesreče.

Zavarovanje za prevoz malih živali lahko sklenete v sklopu AvtoMobilnega zavarovanja, pri čemer lahko akcijsko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi ali vaši družinski člani.

Glavne prednosti AvtoMobilnega zavarovanja S tem zavarovanjem gre vaša mobilnost v korak s časom, saj lahko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi in vaši družinski člani (kolo, električno kolo, električni skiro, rolka in druga prevozna sredstva), ter tudi male živali (pse, mačke ...), ki se vozijo skupaj z vami. Ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja lahko sklenete naslednja akcijska zavarovanja: zavarovanje odgovornosti, asistence, nezgodno zavarovanje in zavarovanje prtljage uporabnikov mikroprevoznih sredstev;

zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu;

zavarovanje prtljage in

zavarovanje malih živali med prevozom. Ob sklenitvi vsaj dveh akcijskih zavarovanj boste prejeli različne ugodnosti: kupon za popust v vrednosti 40 EUR za sklenitev novega avtomobilskega ali premoženjskega zavarovanja;

kupon za 30 % popusta za sklenitev novega zavarovanja Zobje pri družbi Triglav Zdravje (za prva 4 leta trajanja zavarovanja);

kupon za 100 % popusta na vstopne stroške na enkratno vplačilo v Triglav vzajemne sklade pri družbi Triglav Skladi;

bon v vrednosti 30 EUR za sklenitev novega zavarovanja malih živali, mlajših od 18 mesecev. Akcija traja od 15. 12. 2023 do vključno 14. 12. 2024.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav