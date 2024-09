Ameriški orjak na obisku

Teslin cybertruck je vozilo, ki ga ni mogoče spregledati. Od razkritja je deloval tako, da vzbuja čustva, ne bomo sodili, ali pozitivna ali negativna. Sicer bi si bolj želeli, da bi nam Elon Musk premierno v Evropi predstavil šik mali električni avto, a tega še kar ni, zato pa so nam nedavno v okviru turneje Odyssey pokazali njegovo nasprotje, to je električni orjaški pick up cybertruck.

Že njegova prva predstavitev pred koncem leta 2019 je bila svojevrstna, še kot koncept so cyberturcka napovedali kot neprebojnega, ko pa je oblikovalec Franz von Holzhausen vanj demonstracijsko vrgel železno kroglo, se je steklo nepričakovano razbilo. A so imeli potem do proizvodnje, ki se je stalno odmikala, še veliko časa, da so ga res naredili tako močnega.

Ogrodje cybertrucka je iz jekla, njegova zunanja podoba je kot iz futurističnega filma, nekakšna premikajoča se trdnjava. Zdi se kot zasnovan, da vzbuja odzive, da se ljudje nad njim navdušujejo ali zgražajo, tako kot nekoč nad kakim hummerjem.

Notranjost je morda manj razburljiva, ob majhnem malce oglatem volanu je zelo velik ekran. Zadaj je še en manjši zaslon, vse skupaj je v Teslinem slogu zelo minimalistično. Ni pa prav nič minimalistično ogromno vetrobransko steklo, s prav tako zelo velikim brisalcem.

Cybertruck je električno vozilo, ki ima dva ali tri motorje (moč 447 ali 630 kW), vselej štirikolesni pogon. Za energijo skrbi baterijski sklop z veliko zmogljivostjo: Tesla ne daje konkretnega podatka, nekje smo zasledili podatek 123 kWh, toliko električnega soka pa to zajetno vozilo tudi mora imeti, da ima spodoben doseg, uradno okoli 500 kilometrov.

Notranjost je precej minimalistična. Gašper Boncelj

Nepresenetljivo izstopa tudi z dirkaškimi zmogljivostmi, saj z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro pospeši v štirih sekundah, v močnejši izvedbi še manj kot v treh. Oddaljenost od tal se prilagaja, na terenu se lahko še dodatno dvigne, tja do 40 centimetrov od tal. Zadaj je velikanski keson, ki se odpira ročno, spredaj kar zajeten prtljažnik (t. i frunk), ki se odpira elektronsko.

Redna proizvodnja se je začela novembra lani v Austinu, prodajajo ga le v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Ameriki so poltovornjaki zelo priljubljeni, na leto se jih proda 3 milijone, za primerjavo, v Evropi le kakih 100 tisoč. Tistih največjih poltovornjakov, ki jim angleško pravijo full size trucks, na stari celini sploh ne prodajajo.

Poltovornjak je dolg skoraj 5,8 metra in ima velik nakladalni prostor. Ta tip vozil je v Ameriki zelo priljubljen. Gašper Boncelj

Čeprav s 5,7 metra dolžine ni rekorder, pa cybertruck nedvomno sodi v to največjo kategorijo. V Ameriki že ima nekatere električne tekmece, a se za zdaj prodaja bolje kot izdelki Forda ali General Motorsa, zlasti julija je bilo tako. A menda ima tam Tesla še kar nekaj neizpolnjenih naročil, saj je prihod cybertrucka na trg, kot rečeno, zamujal. Tako kot vsi Teslini model doslej.

Cena cybertrucka se v ZDA začne pri 80 tisoč dolarjih in lahko precej preseže 100 tisočakov, kasneje naj bi bil model na voljo tudi z le zadnjim pogonom in nekaj nižjo ceno. Ampak avtomobili so tam cenejši kot pri nas, davki nižji.

Prodaja v Evropi ni predvidena, čeprav naj bi se posamezna vozila v tem delu sveta že pojavila. Toda treba je vedeti, da ima vozilo ameriški polnilni vtič, tudi notri ameriški tip vtičnice, da ne govorimo o tem, kaj bi bilo, če se tukaj kaj poškoduje ali pokvari.

Vprašanje je, kako bi bil v EU cybertruck sploh lahko homologiran, njegova masa je namreč 3,1 tone z dodatno nosilnostjo ogromnega tovornega prostora pa je bližje tovornim kot osebnim vozilom. Vprašanja so bila doslej tudi v smeri, kako je pri takšnem vozilu in njegovih ostrih vogalih z varnostjo pešcev in kolesarjev.