Baterije so drage, menjav je malo

V prispevku preberite:

Baterija je bistvo električnega avtomobila. Z njenim razvojem se ukvarja »cel svet«, da bi povečali doseg in da bi bila cenejša. A za zdaj je to zelo drag del, po nekaterih ocenah predstavlja od 40 do 60 odstotkov stroškov vozila. Proizvajalci zanjo dajejo jamstvo, večinoma sedem do osem let ali 150 do 160 tisoč kilometrov, ko zmogljivost ne sme pasti pod 70 odstotkov. Kaj pa potem? Ti avtomobili ne bodo vozili le toliko, morda se nato znajdejo na trgu rabljenih vozil ... Poizvedeli smo, koliko stane nov baterijski sklop, kako je z menjavo posameznih modulov. Odgovori so različni, bolj ali manj konkretni. Različna so tudi mnenja, če pomaga menjava le posameznih sklopov.