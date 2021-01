Blagi hibrid za poskočnega malčka

Suzuki ignis 1.2 VVT elegance allgrip hibrid Zastopnik: Magyar Suzuki Zrt, podružnica v Sloveniji

Izpust CO₂: 123 g/km

Euro NCAP: *****

Cena: 15.880 evrov (testno vozilo 16.130 evrov)

Notranjost je preprosta. FOTO: Staš Ivanc

Zmore veliko. Tudi na razritih terenih. FOTO: Staš Ivanc

Suzuki ignis. FOTO: Staš Ivanc

Suzuki ignis. FOTO: Staš Ivanc

Pri Suzukiju v ospredje postavljajo uporabnost, kar se pozna pri dobri vozniški izkušnji. Tako ima tudi mali ignis štirikolesni pogon, v njem se pokončno sedi, hkrati pa spada med malčke, zato ima precej adutov, kako v garažo zapeljati kakovosten avtomobil za ne preveč denarja.S svojo precej pokončno in škatlasto obliko takoj pade v oči, a ni ravno kakšen izreden primerek avtomobilskega oblikovanja. A takšna oblika ima dve prednosti; kratek obračalni krog s 3,7 metra in pokončno sedenje, zato je ta avtomobil kot naročen za starejše ljudi, ki rabijo avtomobil za osnovne opravke, v prtljažniku pa je še vedno solidnih 227 litrov prostornine.Hkrati je ignis tudi malce od dlje od tal, motor ni pretirano močan, za povrh pa ima še štirikolesni pogon, zato skoraj ni poti, ki je ignis ne bi uspel premagati. Še posebno se je izkazal v teh zimskih dneh, saj je na razritih in spolzkih poteh plezal kot gams. Zraven lahko pohvalimo tudi delovanje programa za vožnjo po klancu navzdol.Posebnost testnega primerka je, da premore blagi hibridni sistem, ki pomaga 1,2-litrskemu bencinskemu motorju. V električni akumulator se namreč zbira energija, ki jo ignis proizvede med zaviranjem, nato pa jo sistem znova uporablja predvsem pri speljevanju. Motorni sklop sicer premore 82 konjskih moči (61 kW), najhitreje se pelje pri 165 kilometrih na uro, do stotice rabi 8,6 sekunde.Poraba je prijetna za denarnico, saj znaša dobrih pet litrov na sto prevoženih kilometrov, toda vseeno ne boste pozabili, kjer je bencinska črpalka, saj je v rezervoarju za gorivo prostora le za trideset litrov.