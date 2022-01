Brez prave rasti in daleč od predkriznih časov

V prispevku preberitte:

Avtomobilski trg v Sloveniji lani v nasprotju s pričakovanji ni zmogel posebne rasti. Seveda je vzrok za to pomanjkanje vozil kot posledica krize s polprevodniki. Koliko bi bil brez tega višji in ali bi res dosegel predlansko raven, je težko reči. Poglejmo, kakšne so bile nekatere njegove značilnosti. Kateri segment je bil lani najbolj množičen? Kolikšen delež je dosegel bencinski pogon in za koliko upadel dizelski? Koliko je bilo kupcev hibridov in električnih vozil?