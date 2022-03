Cene novih in rabljenih vozil vedno višje

Cene novih vozil se še kar povišujejo, vendar strokovnjaki v prihajajočih mesecih napovedujejo nove podražitve. Posledično so višje tudi cene rabljenih vozil.

Globalno pomanjkanje polprevodniških čipov, ki ga je sprožila pandemija koronavirusa, še vedno povzroča težave pri svetovni proizvodnji vozil. Ta še vedno ne more zadostiti rastočemu povpraševanju kupcev po novih vozilih, opremljenih z vse bolj dodelano elektroniko. Zaradi proizvodnega šoka že nekaj časa iz proizvodnih obratov po vsem svetu prihaja malo novih vozil, trend pomanjkanja vozil pa se bo nadaljeval tudi v tem letu. Ob pomanjkanju ponudbe novih se povečuje povpraševanje po rabljenih vozilih, posledično pa se dvigujejo tako cene novih kot rabljenih vozil. Ob tem dodaten pritisk na cene predstavlja tudi čedalje višja inflacija.

Medtem ko večina avtomobilistov s težavo zagotavlja zadostno ponudbo, imajo pri Kii v zalogi preko 3.000 novih vozil, ki jih kupci lahko odpeljejo takoj. Vir: Adobe Stock

Veliko povpraševanje po novih in rabljenih vozilih

Medtem ko bo pomanjkanje polprevodnikov predvidoma trajalo še vsaj do konca letošnjega leta, se na trgu v tem trenutku hkrati dogaja veliko povpraševanje po vozilih – novih in rabljenih –, kopičijo se naročila strank, ki jim proizvajalci in trgovci ne morejo slediti. Zamujajoče in nezanesljive dobave iz tovarn otežujejo naročanje vozil, zaloge so pri večini ponudnikov majhne, dobavni roki pa se še naprej podaljšujejo. Zaradi premajhne ponudbe oziroma zapoznelih dobav – poleg nezadovoljstva potencialnih kupcev, seveda – prihaja tudi do podražitev novih in rabljenih vozil, kar pa se bo po napovedih strokovnjakov nadaljevalo celotno leto 2022. Napovedujejo se celo do 30-odstotne podražitve novih vozil, do katerih bo prihajalo tudi zaradi rastoče inflacije. Temu trendu niso ubežale niti cene rabljenih vozil, zlasti do 3 leta starih, ki zvesto sledijo cenam novih.

Podražitve bodo najbolj izrazite šele v prihodnjih mesecih, zato nikar ne odlašajte z nakupom

Čeprav so se cene nekaterih vozil že povišale, strokovnjaki napovedujejo, da bodo v prihodnjih mesecih podražitve še bolj izrazite, zato je trenutno še vedno dober čas za nakup vozila. Poiščite trgovca, ki ima dovolj ponudbe novih in rabljenih vozil, da boste lahko izbirali. V Sloveniji daleč največ ponuja Kia – v svoji razvejani mreži po vsej Sloveniji ponuja zavidljivo zalogo tako novih kot preverjenih rabljenih vozil vseh znamk, z znano servisno zgodovino in jamstvom.

