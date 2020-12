Citroënova ofenziva v množičnem razredu

Notranjost je svetla in udobna. Fotografiji Blaž Kondža

Novi C4 združuje poteze kombilimuzine in športnega terenca.

Nastavitve načina vožnje v električni izvedbi Foto Blaž Kondža

Prikaz informacij pred volanskim obročem Foto Blaž Kondža

V stari normalnosti bi se najnovejši pridobitvi francoskega proizvajalca, kombilimuzina C4 in njena električna izvedenka ë-C4, pokazali že oktobra na pariškem salonu. Tako pa smo novinko spoznavali predvsem na daljavo, zato bo treba na naše prve vtise za krmilom še malo počakati.Modelska dvojica nadaljuje skoraj stoletno tradicijo Citroënovih kombilimuzin, ki jo je začrtal že C4 iz davnega leta 1928. »Z novima C4 in električnim ë-C4 se vračamo v segment kombilimuzin, ki je eden največjih v Evropi. Z inovativno podobo in velikim udobjem obsega celoten genski material znamke in stranki ponuja možnost izbire med električnim, bencinskim in dizelskim motorjem,« je ob predstavitvi dejal generalni direktor podjetja Vincent Cobée.Oblikovalci so karoserijo zasnovali tako, da se eleganca kombilimuzine prepleta z močnejšo pojavo priljubljenih športnih terencev. V primerjavi s tekmeci ima C4 večji, kar 156-milimetrski odmik od tal. Sicer pa oblika povzema vse Citroënove prepoznavne lastnosti, zlasti nove prednje in zadnje LED-luči v obliki črke V. Rahlo nagnjena streha, ki je umeščena nad tremi bočnimi stekli in sega vse do luči, se spogleduje z legendarnim modelom GS, ki letos praznuje 50. rojstni dan.Citroëni so že od nekdaj sinonim za udobje v vožnji in novi C4 nadaljuje to tradicijo, pa naj gre za hidravlično vzmetenje ali udobne sedeže. Notranjost je svetla, veliko je asistenčnih sistemov, med praktične rešitve sodi izvlečljiv nosilec za tablični računalnik pred sovoznikom. Prtljažnik zmore 380 litrov, z zloženo zadnjo klopjo se še poveča.Pogoni so trije. Električna izvedenka ë-C4 razvije največjo moč 100 kW in največjo hitrostjo 150 km/h. Električna energija je shranjena v litij-ionskem akumulatorju s 50 kWh, kar po novem merilnem ciklu zadošča za doseg 350 kilometrov. Bencinske barve zastopa že znani 1,2-litrski trivaljnik, na izbiro bo z močjo 73, 96 ali 114 kW. Dizelski agregat bo prav tako že znani 1,5-litrski štirivaljnik (z močjo 81 in 96 kW), odvisno od izvedbe bodo ti klasični motorji na voljo z ročnim ali samodejnim menjalnikom.Na slovenskem trgu novo generacijo C4 pričakujemo na začetku prihodnjega leta.