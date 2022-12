Da bi bili prvi vozniški kilometri manj stresni

Mladi so po pridobitvi vozniškega dovoljenja pogosto navdušeni nad novo pridobljeno samostojnostjo. Čeprav vozniški izpit ni več tako pomembna vstopnica v svet odraslosti in samostojnosti, kot je veljalo včasih, pa vožnja marsikomu še prinaša občutek neodvisnosti in svobode. Ob teh občutkih pa se pojavljajo tudi zaskrbljenost, negotovost in strah pred vožnjo. Ti občutki so lahko posledica različnih razlogov, kot so pomanjkanje izkušenj, stres zaradi odgovornosti za varnost sebe in drugih na cesti ali predhodne negativne izkušnje med vožnjo. Mnogi mladi lahko čutijo tudi pritisk, da se morajo za volanom pred sopotniki izkazati.

O vožnji in strahovih mladih sta se gamerja Jaka Krčovnik in Žiga Lah pred kratkim na dogodku z naslovom Kako spreten si za volanom pogovarjala z Anjo Ćorić, psihologinjo na Centru varne vožnje AMZS na Vranskem.

Strah zaradi negativnih izkušenj

Nekateri mladi so že pred pridobitvijo vozniškega izpita doživeli negativno izkušnjo v vozilu v vlogi sopotnika. Psihologinja Anja Ćorić takšne dogodke opredeli kot travmatične izkušnje, ki si jih naši možgani zapomnijo. Če te izkušnje niso prehude, lahko imajo pozitiven vpliv, saj nas še dodatno opozarjajo na pozorno in varno vožnjo. Velikokrat pa lahko sprožijo strahove, ki so ovira pri vožnji. Takrat je pomembno, da se mladi voznik takšnim strahovom ne izmika. Če le lahko, se zato z njim o teh dogodkih odprto pogovarjajte, saj bodo le tako lahko s časom izzveneli.

Dokazati se polnemu avtu prijateljev?

Vsak voznik vozi s sopotniki drugače. Še posebej pa vozniki začetniki. Če ste kot starši kdaj njihovi sopotniki, se vzdržite kritiziranja, raje pohvalite, kar je bilo pri vožnji dobro, kritiko pa prihranite za čas po vožnji. Če pa mladega voznika prijatelji na glas ali nezavedno spodbujajo k bolj drzni vožnji, psihologinja Anja Ćorić opozarja, da je takrat najpomembneje, da se mladostnik za volanom zaveda odgovornosti svoje vožnje in jasno o tem spregovori tudi s prijatelji.

Strah pred nesrečo

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav