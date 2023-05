Električni Američan je zmagovalec prvega četrtletja

V prispevku preberite:

Doslej je kak električni avtomobil v posameznem mesecu že dosegel zelo visoko prodajo, ni pa se še zgodilo, da bi bil dalj časa na vrhu. Letos je v Evropi prvič v treh mesecih najbolje prodajani avtomobil električni, in sicer tesla Y. Delež električnih avtomobilov se je v Evropi povečal, a ni tako velik, kot bi lahko sklepali po uspehu tesle.

Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics so od januarja do marca v 27 evropskih državah na novo registrirali nekaj manj kot 72.000 tesel Y, kar je 173 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Avtomobil te ameriške znamke je bil najbolje prodajani nasploh, na drugem mestu je bil dacia sandero in na tretjem volkswagen T-roc. Najbolje prodajani modeli so večinoma dosegli visoko rast, saj je bilo lansko prvo četrtletje še precej šibko, te letos ni več zmogel volkswagen golf, ki je bil nekdaj skoraj stalni prvak, zdaj pa je komaj ujel prvo deseterico.

Kaj se skriva za uspehom tesla? Kolikšen delež so nasploh dosegli električni avtomobili? Kako je z drugimi pogoni?