Avtomobilov se je lani pri nas prodalo precej, vendarle ne toliko kot v letih pred virusno krizo. Na trgu še naprej vladajo športni terenci in bencinski pogon. Električni delež je bil lani opazno manjši. Med znamkami so v ospredju znana imena, Kitajci so (še) vedno pri majcenih deležih.