Električnim novincem pogosto ni lahko

Avtomobilsko industrijo dolga desetletja zaznamujejo znana imena iz Amerike, Evrope in Azije. Koncerni so katero od znamk tudi opustili, a vendarle z glavnino ohranjajo položaj. Zagonska podjetja se poskušajo uveljaviti, seveda je z začetkom električne zgodbe to najbolj uspelo Tesli in kakšnemu kitajskemu predstavniku, kot je BYD. Tu so še nova imena, že pred letom smo pisali, da se prebijajo skozi težavno obdobje, zdaj jim večinoma ni dosti lažje.

Morda je prav začeti ravno z družbo Fisker, katere ustanovitelj si verjetno najbolj želi, da bi nekoč premagal Teslo, a mu za zdaj ne kaže dobro.