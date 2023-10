Energetska skupnost in souporaba v poslovni coni

Porsche Slovenija električne avtomobile ne le prodaja, od leta 2019 ponuja tudi z njimi povezane storitve. Enota Moon je te dni predstavila novost za širše povezovanje uporabnikov njihovih storitev na področju električne energije, prav tako so predstavili projekt souporabe električnih vozil v eni večjih poslovnih con.

Kot je povedal Danilo Ferjančič, direktor Porscheja Slovenija, bo letos pri nas prodanih 4000 električnih avtomobilov, kar pomeni 8 odstotkov trga, preboj to še ni, a nekoč bo. Storitve Moon, ki so povezane z električno mobilnostjo, zato nadgrajujejo. Doslej so ponujali električne polnilnice, sončne strehe, električne hranilnike in sistem za pametno upravljanje z energijo, imenovan optimoon. Zdaj bi temu dodali združevanje v energetsko skupnost uporabnikov, pri čemer bodo sodelovali s podjetjem Ngen.

Takšna skupnost bi po eni strani presežke ustvarjene energije strank odkupovala, po drugi pa jim jih prodajala. Porsche Slovenija bo tu pravzaprav trgovec z energijo, kot zatrjujejo, bodo ponudili ugodne tarife pri odjemu in prodaji elektrike, to naj bi bilo določeno do konca leta. Obračunavanje bo potekalo virtualno v oblaku. Uporabniki bodo po tem sistemu doma proizvedeno energijo na primer kdaj kasneje porabili na katerikoli od Moonovih polnilnic, ki so s to energetsko skupnostjo tudi povezane.

Druga plat takšnega združevanja je, da se z združitvijo mnogo porabnikov oziroma proizvajalcev električne energije elektrodistribucijskemu sistemu lahko ponudi »prožnost« za izravnavo nihanj v mreži. Večja ko bo ta skupnost, bolj bo zanimiva za Eles. Kot je dejal Roman Bernard, direktor podjetja Ngen, s tem strateškim partnerstvom postajajo pomemben člen celotne elektrifikacije, je pa to šele začetek. Po Evropi se zaradi nepredvidljive situacije na energetskem trgu spoprijemajo z enakimi težavami, zato meni, da ta rešitev ponuja odgovore za vse.

Po beseda Davida Fleischmanna iz Porscheja Finance, v poslovni coni Komenda s souporabo električnih vozil nagovarjajo 140 podjetij in skoraj 1500 tam zaposlenih. FOTO: Gašper Boncelj

Pri Moonovih polnilnicah se sicer obetajo še nekatere spremembe, ki naj bi olajšale njihovo uporabo. Gre za sodelovanje s Petrolom, kjer lahko uporabniki Moona testno že gostujejo v Petrolovem omrežju onecharge. Prav tako pripravljajo možnost takojšnjega plačevanja pretočene električne energije na Moonovih polnilnicah brez aplikacije, le s pametnim telefonom in kreditno kartico.

Druga pomembna novost, ki so jo predstavili pri Porscheju Slovenija oziroma v njihovi finančni enoti, pa je projekt souporabe električnih avtomobilov v poslovni coni Komenda, ki mu tržno pravijo »sharetoo«. Na tem območju deluje 140 podjetij s 1500 zaposlenimi, ki imajo različne izzive pri prevozu bodisi zaposlenih bodisi izdelkov. Tam bodo za souporabo na voljo električna vozila znamke Volkswagen (ID.3, ID.4 in ID. buzz), cena urnega najema se bo med tednom začela pri 7 evrih (prevožena razdalja do 30 kilometrov), celodnevnega pri 38 evrih (do 200 kilometrov) in od petka do nedelje pri 74 evrih (prav tako do 200 kilometrov). Kot je dejal David Fleischmann, vodja nove mobilnosti pri Porscheju Finance, bo vračanje vselej na tej lokaciji, razmišljajo pa še o drugih možnostih. Prav tako načrtujejo, da bi se sčasoma širili, vendar bodo osredotočeni na poslovne uporabnike v podobnih območjih, kot je ta poslovna cona.