Trboveljsko podjetje, ki sodeluje z Volvom, Volkswagnom, Daimlerjem ...

O Dewesoftu smo v Delu pisali že večkrat. Tokrat nas je posebej zanimala njihova dejavnost na področju avtomobilov in z njimi povezane industrije. O tem, kako s svojimi merilnimi napravami sodelujejo pri razvoju varnostnih sistemov v avtomobilih, pri preverjanju njihove vozne dinamike, pa tudi o širših pogledih na avtonomno vožnjo je razgrnil misli vodja avtomobilske dejavnosti v podjetju Luka Jerman.

Kaj obsega dejavnost Dewesofta na področju varnosti avtomobilov?

Dejavnost, povezana z avtomobilizmom, predstavlja več kot 25 odstotkov prometa našega podjetja. V Trbovljah nas je zaposlenih šest, ki se ukvarjamo izključno s podporo avtomobilskih aplikacij naših izdelkov. Naše naprave skupaj s programskim paketom so namenjene različnim meritvam, mi pripravimo dodatne programske module, da se merilni sistem lahko uporabi za izvedbo avtomobilskih meritev. Sodelujemo pri varnostnih sistemih za pomoč pri vožnji, t. i. ADAS, pa tudi pri preizkušanju trdnosti in trajnosti sestavnih delov avtomobilov in njihove vozne dinamike.

Asistenčni varnostni sistemi, o katerih veliko pišemo, so marsikdaj že del standardne opreme. Kaj konkretno delate na tem področju?

Pri naprednih varnostnih sistemih za pomoč pri vožnji se ukvarjamo z njihovo kalibracijo, za kar uporabljamo natančni GPS. Z njim se opremijo glavni testirani avtomobil, druga vozila okoli tega avtomobila, modeli pešcev in kolesarjev. Tako se preverjajo različni scenariji, na primer samodejno vzdrževanje varnostne razdalje ali samodejno ustavljanje vozila ob prečkanju pešca. Z našo meritvijo lahko proizvajalci ugotovijo, ali njihov sistem v avtomobilu pravilno deluje. Če imajo na primer radarsko tipalo za razdaljo, mi z GPS razdaljo izmerimo do dva centimetra natančno, oni pa ta podatek lahko uporabijo, da vidijo, kako se odziva njihov sistem. Lahko se tudi povežemo na komunikacijo avtomobila in zajemamo tiste podatke.

Naša naloga je torej priprava razvojnega orodja za stranke, s katerim bodo enostavneje razvijale svoje sisteme. Pri teh merilnih napravah gre za zajemanje podatkov, pa tudi za osnovne izračune, da se že v fazi testiranja preveri pravilnost izvedenih testov. Meritve in rezultati izračunov se shranijo med testom, po testiranju pa se uporabijo za ovrednotenje delovanja sistema. Naš glavni cilj je, da pripravimo programski paket, ki bo za uporabo enostaven, da testnim inženirjem olajšamo delo.