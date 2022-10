EQE: Prvovrstna izkušnja na poti v Milano

Ura je 6.05, ko zapeljem iz domače garaže in zavijem na obvoznico. Obzorje na vzhodu se prebuja, meglica se še nekoliko plašno zadržuje v nižini, vendar bo čez nekaj ur tudi prestolnica obsijana z jesenskim soncem. Jutranja spokojnost v prometu me pomirja, z glasovnim ukazom izberem svojo najljubšo glasbeno knjižico in se prepustim lahkotnosti vožnje.

Novi EQE sledi mojim občutkom in se popolnoma prilagodi mojemu ritmu vožnje. Jaz pa njegovi intuiciji. Cilj je daleč, vendar sem brez skrbi: do Milana me loči 490 kilometrov čistega užitka. Baterija je polna, tako da do sestanka ob 12.00 ne bo potreben postanek za polnjenje, le za odličen espresso na postajališču.

Novi EQE je pravi presežek v tehnologiji na električni pogon. Zagotavlja brezskrbno vožnjo z velikim dosegom kar do 654 kilometrov. To pomeni, da je tudi z elektriko vsaka vožnja ne le izjemno varna in udobna, ampak tudi vsaka destinacija preprosto dosegljiva.

Takšna je bila tudi moja dopoldanska vožnja do Milana. Baterija se je čez noč napolnila prek stenske polnilne postaje Mercedes-Benz. Svojo pot pa sem preprosto načrtoval z navigacijo z električno inteligenco, ki poleg predloga najkrajše poti upošteva tudi morebitne predvidene postanke za polnjenje.

Vožnja v Milano, Pariz, Monako, Berlin … EQE vam bo s pomočjo navigacije z električno inteligenco pomagal voziti energijsko učinkovito in premišljeno. Vam ponudil najboljšo varnost za načrtovanje vaše poti, z izračunom idealnih navigacijskih parametrov in predlogom morebitnih potrebnih postankov za polnjenje. Za daljše dosege in popolno udobje na poti.

Vožnja do Milana se začne z lažernostjo prazne avtoceste na slovenski strani in se stopnjuje iz kilometra v kilometer. Dinamika na cesti se hitro spremeni nekaj kilometrov pred Benetkami, ko se promet zgosti in je potrebne še nekaj več osredotočenosti na prometno dogajanje.

Vendar občutki za volanom ostajajo sproščeni in se popolnoma predajo vodenju inovativne tehnologije izvrstnega EQE. Vožnja je umirjena, tudi ko dosegam večje hitrosti ali pa ko prehitevam dolgo kolono počasnih tovornjakov. Aerodinamika doda svoje – včasih imam občutek, da lebdim nad vedno toplejšim asfaltom, čeprav dobro vem, da se moj EQE izvrstno drži cestišča in me varno usmerja do končnega cilja v središču mesta.

In vožnja je res nekaj posebnega – vedno znova preseneča. EQE zagotavlja popolnoma novo dimenzijo udobja, tako da tudi na bolj napornih in daljših razdaljah ne občutim utrujenosti. In ja, tudi po skoraj 500 kilometrih in dobrih 5 urah intenzivne vožnje sem na pomemben sestanek vkorakal samozavestno in poln energije. Popolno.

Mercedes-Benz je pojem avtomobilske varnosti postavil na popolnoma novo raven. Njihovi inženirji že od vsega začetka snujejo tehnološke rešitve, ki zagotavljajo največje standarde varnosti, s svojimi pionirskimi inovacijami pa vzbudijo izjemne občutke udobja med vožnjo. In tukaj brezskrbnost dobi krila.

EQE trenutno velja za enega najbolj varnih avtomobilov. Tehnologija, vgrajena v vozilo, spremlja mojo utrujenost prek kamere, ki neposredno sledi očem. Če bi postal neodziven, bi mi varnostni sistem pomagal zaustaviti vozilo in ga samodejno usmeriti na odstavni pas. Nenadomestljiva funkcionalnost je tudi Aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC, ki ne uravnava le hitrosti in razdalje, saj premišljeno prilagaja hitrost vožnje omejitvam hitrosti in dogodkom na poti – in lahko prevzame naporno vožnjo v zastojih, kar je na vpadnicah pred večjimi mesti, kot je na primer Milano, kar pogost pojav.

EQE je pravi poklon sodobni eleganci, ki se v svoji značilni obliki, ki spominja na njegovega večjega brata iz serije S, popolnoma podreja aerodinamiki. In ta je v sodobnem avtomobilskem dizajnu nujna ne le v iskanju brezhibne zunanjosti, ampak je predvsem tisti adut, ki zagotavlja boljši doseg z elektriko.

Glavna značilnost novega EQE je markantno oblikovanje z enim lokom – ramenska linija, podobna kupeju, ki razgibano poteka od zadka proti sprednjemu delu in tako poudarja za EQ značilne lastnosti, kot je na primer tridimenzionalni vzorec Mercedesove zvezde spredaj. Skoraj pet metrov dolga limuzina navdušuje z gladkimi linijami, ki prispevajo k dolgemu dosegu.

EQE se je ob prihodu v prestolnico mode počutil kot doma. Prefinjen, sodoben in glamurozen v enem – za njim so se obračali pogledi, njegova tiha električna vožnja po glasnih mestnih ulicah pa mu je dodala še nekaj na trenutke vzvišenega prestiža.

In če je zunanjost prava paša za oči, je notranjost prvovrsten poklon avtomobilskemu dizajnu. Popolnoma električni pogon naredi več prostora za notranjost in izpolni še tako visoke zahteve. Z medosno razdaljo 3,12 metra prekaša tradicionalno limuzino razreda E, ki je sinonim za notranje udobje. Poleg kakovostnih materialov in odlične obdelave pa posebne poudarke ustvarjata predvsem navdušujoč zaslon MBUX Hyperscreen in sistem za prostorski zvok Burmester®.

Ker ga vodi umetna inteligenca, se bo popolnoma prilagodil vašemu življenjskemu slogu, si zapomnil vaše najljubše skladbe in tudi pot do službe. Glede na vaše navade bo sam predlagal ustrezne radijske postaje in vam v primeru zastojev sproti predlagal boljšo oziroma hitrejšo pot do vašega cilja.

Tudi vožnja domov naslednji dan je bila poglavje zase. Notranjost avtomobila zaradi posebne prilagojene osvetlitve v kar 64 odtenkih ustvari edinstveno vzdušje, ki nočno vožnjo spremeni v popolnoma novo doživetje.

Vožnja do Milana in nazaj v petih presežkih

Električno in prijazno do okolja: za polnjenje sem poskrbel z domačo polnilno postajo Mercedes-Benz in brez vmesnega polnjenja prispel na končni cilj. Do njega me je vodila pametna navigacija, ki je na podlagi mojega načina vožnje spremljala porabo in doseg. Vožnja na elektriko je v vsakem primeru poglavje zase in po novem tudi moja prva izbira – tiha in v popolnem sožitju z naravo.

Pametna vožnja, kot bi me spremljal kopilot: asistenčni sistemi Mercedes-Benz omogočajo prvovrstno partnerstvo pri vsaki vožnji. Spremljajo mojo dinamiko, me opozarjajo, usmerjajo in mi pomagajo v nepredvidljivih trenutkih vožnje.

Udobje brez konkurence: tudi po več sto prevoženih kilometrov sem bil svež in spočit. Udobni sedeži so me prijetno masirali, posebno vzdušje pa mi je pričarala ambientna osvetlitev, ki je že popolnoma ujela moj okus. Tako kot glasba, saj inovativni sistem MBUX že dobro ve, kakšni ritmi mi prijajo na poti.

Vedno s pravim kompasom: Milana ne poznam, vendar se nisem obremenjeval s potjo, saj me je EQE prek vgrajene navigacije na zaslonu vodil do cilja, tudi do hotela, kjer sem potem na njihovem parkirišču varno napolnil baterijo za vrnitev v Ljubljano.

EQE je trendsetter: Tudi manjša limuzina v električni družini EQ ima značilen dizajnerski značaj, kot drugi družinski člani. Velja za popoln posloven avtomobil, ampak je tudi veliko več kot to – Mercedes-Benz je aerodinamiki podal razkošen glamur, s katerim bi se lahko bahal tudi na kakšni modni brvi. Seveda tudi v Milanu.

Novi EQE bo pri nas na voljo konec leta.