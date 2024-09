Evropski baterijski up v težavah

V nadeljevanju preberite:

Ni skrivnost, da so pri avtomobilskih baterijah v močni prevladi Kitajci, pa naj gre za proizvodne količine ali razvoj novih kemijskih struktur, in da tam poteka množica razvojnih projektov. Evropa se jim je pred nekaj leti poskušala postaviti po robu z lastnim podjetjem Northvolt, vanj je bilo vloženega veliko denarja, a stvari ne tečejo po pričakovanjih, nasprotno.

Northvolt je nastal leta 2015, ustanovila sta ga dva nekdanja direktorja v Tesli, v Skelleftei na Švedskem so leta 2021 odprli prvo tovarno za baterijske celice in jih napovedali še pet v Evropi in Severni Ameriki.

Evropski avtomobilski proizvajalci in EU so v podjetje radi vlagali. Od tam so sporočali, da se uspešno kosajo s tekmeci tudi v razvoju novih kemijskih struktur, še pred koncem lanskega leta so objavili, da so že kar daleč s tako imenovano natrijevo baterijo.

Letos pa se je začelo zapletati