Fiatova panda v novi izdaji nastaja v Kragujevcu

Ni prav veliko avtomobilskih modelov, ki imajo v Evropi res dolgo zgodovino. Eden teh je panda, ki je Fiat na srečo ni opustil tako kot punta. Doslej zadnjo generacijo so kar podaljševali, zdaj je model končno povsem nov. Kot pove že njegovo ime grande panda, je večji kot doslej, sploh pa večji kot nekoč, a s slabimi štirimi metri le ne posebej velik.

Letos naj bi jih pri nas prodali 200. FOTO: Gašper Boncelj

Grande panda je pripravljena na večenergijski osnovi za manjše avtomobile skupine Stellantis, na pogled pa deluje bolj prepoznavna kot sorodni modeli znamk Citroën in Opel. Oblikovno izstopajo pravokotna sklopa svetečih diod za žaromete, napis znamke Fiat in v pločevino vtisnjeno ime modela na strani. Celotna škatlasta pojava tudi z zadnjimi lučmi spominja na prvo pando, kot da hoče biti nekakšen retro model.

V notranjosti je kar nekaj recikliranih materialov. FOTO: Fiat

Notranjost deluje enostavno, vendar tudi živahno. Armaturna plošča se razteza v nizki ravni liniji, brez zaslonov ne gre, všečno je oblikovan predal pred sovoznikom, trdijo, da so v kabini uporabili veliko recikliranih materialov. Nekateri deli plastike so pač le povprečni. Zadaj in v prtljažniku je solidno prostorno, ureditev pa tam prej nujna kot razkošna.

Omenili smo večenergijsko osnovo, kar pomeni, da ima lahko grande panda električni ali hibridni pogon. V prvem primeru električni motor z močjo 83 kW in baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata z zmogljivostjo 44 kWh. Poleg polnilnega vtiča na levi strani zadaj ima lahko spredaj tudi izvlečni kabel, a je v tem primeru polnilna moč z izmeničnim tokom manjša, le sedem namesto 11 kW. Največja moč polnjenja z enosmernim tokom je vselej 100 kW. Uradni doseg je 320 kilometrov, realno bo verjetno vsaj nekaj manjši.

Notranjost je predvsem živahnih barv, izvedva je kvečjemu solidna. FOTO: Fiat

Hibridna različica ima 1,2-litrski turbo bencinski trivaljnik (moč 74 kW) in električni motor v samodejnem menjalniku z dvema sklopkama. Do konca leta bo hibridna panda na voljo še z ročnim menjalnikom, prihodnje leto pa morda dobi še štirikolesni pogon.

Zadek po svoje spominja na prvi model. FOTO: Gašper Boncelj

Grande panda je na voljo z več opremskimi paketi in v živahnih barvah, med katerimi kot že prej ni sive. Hibridna različica stane najmanj 18.500 evrov, električna od 25.500 naprej, to slednje je pred subvencijo. Grande pando Fiat izdeluje v Kragujevcu v Srbiji, letos naj bi jih pri nas prodali 200. Dosedanjega modela, pandina, ki ga posodobljenega naprej proizvajajo v Italiji in predvsem za Italijane, pri nas ni ponudbi.

V tridesetih letih je panda v treh generacijah našla 23 milijonov kupcev, pri nas jih je bilo konec lanskega leta v voznem parku okoli 6000. V Sloveniji deluje tudi klub ljubiteljev pande Pandisti, ki ima 70 članov. Udeležili se bodo vsakoletnega srečanja tega modela v kraju Pandino pri Milanu.