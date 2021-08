Gigatovarne se bodo množile

V prispevku preberite:

Električni avtomobili so lahko dobri le, če so dobri njihovi akumulatorji, če hočete baterije. Tako so zapisali pri slovitem Porscheju, ki je nedavno napovedal povsem novo tovarno za proizvodnjo superzmogljivih celic. Vendar s to aktivnostjo sploh ni edini. Napovedi o gigatovarnah, kot jim pravijo, se pri evropskih proizvajalcih zadnje mesece kar vrstijo. Če je po eni strani klasična proizvodnja nekaterih sestavnih delov za avtomobile pod pritiskom, pa bodo očitno na novo rasli obrati za akumulatorje. S poudarkom, da jih večinoma načrtujejo doma.