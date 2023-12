Glasujte za slovenski avto leta

Tudi letos novinarji različnih medijev izbiramo avto leta, tekmovanje za slovenski avto letos poteka že 32. Doslej so finaliste prek glasovnic izbirali naši bralci, poslušalci in gledalci, tokrat smo to nalogo prevzeli mediji. Med 20 modeli smo izbrali pet finalistov, to so hyundai kona, jeep avenger, MG4, renault austral in toyota C-HR.

Seveda ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev: vi glasujete med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku po uveljavljenem pravilu; šest točk za prvo mesto, štiri za drugo, tri za tretje, dve za četrto in eno za peto mesto. Na enak način bomo sredi januarja glasovali v uredništvih sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal Slovenski avto leta 2024.

Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte.

V finalu so zelo različni avtomobili. Nekateri so na voljo s klasičnim pogonom, lahko so hibridni, tudi električni. Prvič imamo v finalu izključno električnega predstavnika. Modeli so tudi drugače pestri, njihovi proizvajalci prihajajo iz Evrope, Južne Koreje in Kitajske.

Glasovanje tudi prek dopisnic

Od prihajajoče sobote lahko glasujete tudi po pošti prek dopisnic z glasovnicami, ki jih bomo objavljali na časopisnih straneh Dela vsako soboto v rubriki Mobilno. Pri glasovanju s tiskano glasovnico veljajo samo originalne glasovnice, izrezane iz tiskane izdaje. Med glasovalci bomo na končnem izboru izžrebali pet nagrajencev, nagrade so privlačne, na prvem mestu Petrolova kartica za gorivo v vrednosti 1500 evrov.

V izboru Slovenski avto leta 2024 sodelujemo različni slovenski avtomobilistični mediji: Delo in Slovenske novice, avtomobilizem.com, avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiom Val 202 in TV oddajo Avtomobilnost ter Siol.net.

Med 20-imi letošnjimi novinci smo mediji s svojimi glasovi izbrali pet finalistov. FOTO: Gašper Pirman

Zmagovalec bo nasledil letošnjega prvaka – peugeota 308. V prejšnjih letih so naslov slovenskega avta leta osvojili še toyota yaris cross (2022), škoda octavia (2021), renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015), škoda octavia (2014), volkswagen golf (2013), ford focus (2012) ...

Zaključna prireditev januarja

Vsi, ki boste s svojim glasom za Slovenski avto leta 2024 sodelovali v glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje petih lepih nagrad. Žrebanje bo potekalo v v okviru finalne prireditve za izbor Slovenskega avta leta 2024, ki bo potekal sredi januarja.

