Peugeot 308 je novi zmagovalec

Zmagovalec letošnjega izbora za slovenski avto leta, 31. po vrsti, je model peugeot 308. Ta francoska znamka je pred tem pri nas nazadnje zmagala leta 2017. Peugeot 308 je na prestolu nasledil lanskega prvaka toyoto yaris cross. Finalni izbor je potekal v tovarni Adrie Mobil v Novem mestu.

»Na tesno je šlo, bili smo živčni, na koncu pa toliko bolj veseli, da so bralci in poslušalci, pa tudi strokovna žirija prepoznali kvalitete modela peugeot 308 tako v kombilimuzinski kot v karavanski izvedbi,« je ob razglasitvi dejal Adam Kavšek, direktor podjetja P Automobili Import, ki v okviru skupine Emil Frey skrbi za znamko Peugeot. Peugeot 308 je namreč v finalu le za nekaj točk prehitel opel astro, ki je sicer tehnično soroden avtomobil, saj oba prihajata iz velike industrijske skupine Stellantis.

Finalni izbor, v katerem so bili citroën C5 X, peugeot 308, alfa romeo tonale, opel astra in toyota corolla crosss, je potekal v tovarni Adrie Mobil v Novem mestu. FOTO: Uroš Modlic

Na tretje mesto se je uvrstila toyota corolla cross, na četrtem in petem mestu pa sta alfa romeo tonale in citroën C5 X. Kot je poudaril Kavšek, so klasične kombilimuzine in karavani prav tako želeni avtomobili kot sicer na trgu zadnje leta prevladujoči športni terenci in križanci.

Brez električnih v finalu

Pet finalistov so bralci in poslušalci izbrali med 27 različnimi lanskimi novimi modeli, o njih smo včeraj za končnega zmagovalca glasovali še predstavniki sodelujočih medijev (Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Avto magazin, Val 202 in tv-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net in avtomobilski blog Komotar Minuta).

Na koncu je šlo precej na testno, peugeot 308 je le za 3 točke prehitel drugovrščeno Oplovo astro. FOTO: Uroš Modlic

Peugeot 308 je v finale prišel kot drugouvrščeni, najviše so ga postavili trije mediji (največ točk smo mu namenili tudi v uredništvu Dela in Slovenskih novic), kar je bilo na koncu dovolj za prvo mesto. Peugeot 308 je po letu 2017, ko je zmagal peugeot 3008, naslednji zmagovalec te francoske znamke, na prestolu pa je nasledil lanskega prvaka toyoto yaris cross.

Nagrajenci: 1. nagrada (vrednostna kartica za dobroimetje za nakup goriva pri Petrolu v vrednosti 1500 evrov): Aleksander Krivec, Vrtine 35b 2. nagrada (5-dnevni najem sodobnega avtodoma Adria Mobil): Tomaž Gračnar, Ob vrtovih 9, Celje 3. nagrada (komplet zimskih pnevmatik Goodyear): Urška Kaplja, Pod klancem 4, Radomlje

Zanimivo je, da tokrat v finale ni prišel nobeden od avtomobilov, ki so le električni. Tako imenovani baterijski električni modeli imajo na našem trgu kljub rasti še vedno relativno majhen delež – v lanskem letu je znašal le pet odstotkov. Med skupno 46.000 prodanimi novimi avtomobili je bilo lani nekaj več kot 2200 električnih, v veliki večini (skoraj dve tretjini) pa so bili še vedno bencinski.

Jeseni tudi različica z baterijo

A je vendarle treba omeniti, da bo električno možnost kmalu ponudil tudi zmagovalni peugeot 308 (enako velja za opel astro); letošnji zmagovalec je namreč trenutno dosegljiv z bencinskim, dizelskim in priključno-hibridnim pogonom, jeseni pa bo na voljo tudi kot povsem električni baterijski avtomobil. Gre za specifičen pristop skupine Stellantis, ko v nasprotju z nekaterimi tekmeci, ki nekatere modele posvečajo le električnemu pogonu, ponuja izdelke, ki so v skoraj identični zunanji in notranji pojavi dosegljivi z najrazličnejšimi pogoni.

Sklepna prireditev ob razglasitvi slovenskega avta leta je včeraj potekala v glavni proizvodni dvorani tovarne Adria Mobil v Novem mestu, ki je prispevala tudi eno od nagrad. Podatke o prejemniku te in drugih dveh nagradah lahko preverite na naši spletni strani v rubriki Avtomobilno.