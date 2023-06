Greste na počitnice z avtom? To morate vedeti

Še preden se odpravite na pot, poskrbite, da bo vaše potovanje brezskrbno in brez slabe volje. Veste, na kaj vse morate biti pozorni?

Po dolgem obdobju dela in stresa je končno prišel čas za zaslužen oddih in spremembo okolja. Potovanje z avtomobilom je odlična izbira, saj omogoča kar nekaj prilagodljivosti pri načrtovanju in izbiri destinacije. Preden pa se podate na pot, je pomembno, da poskrbite za nekaj ključnih stvari, ki vam bodo zagotovile varno in udobno potovanje.

Je vaš avtomobil pripravljen na daljšo pot?

Pred odhodom je pomembno, da svoje vozilo temeljito pregledate.

Pnevmatike: Preverite stanje pnevmatik, vključno z globino profila in tlakom. Neustrezno napolnjene ali obrabljene pnevmatike lahko vplivajo na stabilnost, vodljivost in zaviranje vozila.

Preverite stanje pnevmatik, vključno z globino profila in tlakom. Neustrezno napolnjene ali obrabljene pnevmatike lahko vplivajo na stabilnost, vodljivost in zaviranje vozila. Zavorne obloge: Preverite stanje zavornih oblog in zavorne tekočine.

Preverite stanje zavornih oblog in zavorne tekočine. Olje in tekočine: Preverite raven motornega olja, hladilne tekočine, tekočine za umivanje vetrobranskega stekla in tekočine za servokrmiljenje.

Preverite raven motornega olja, hladilne tekočine, tekočine za umivanje vetrobranskega stekla in tekočine za servokrmiljenje. Akumulator: Preverite stanje akumulatorja, in če opazite, da slabo deluje, razmislite o zamenjavi baterije pred potovanjem.

Preverite stanje akumulatorja, in če opazite, da slabo deluje, razmislite o zamenjavi baterije pred potovanjem. Osvetlitev: Preverite delovanje vseh luči na vozilu, vključno z žarometi, smerniki, zavornimi in vzvratnimi lučmi.

Preverite delovanje vseh luči na vozilu, vključno z žarometi, smerniki, zavornimi in vzvratnimi lučmi. Brisalci in metlice: Preverite stanje brisalcev vetrobranskega stekla in zadnjega stekla ter preverite, ali so metlice čiste in dobro delujejo.

Preverite stanje brisalcev vetrobranskega stekla in zadnjega stekla ter preverite, ali so metlice čiste in dobro delujejo. Ogledala: Preverite, ali so vsa ogledala na vozilu pravilno nastavljena in v dobrem stanju.

Preden se odpravite na pot, preverite, da je vse na svojem mestu. Tudi psa med vožnjo ustrezno zaščitite oz. zavarujete. FOTO: Depositphotos

Kako se boste lotili zlaganja prtljage

Če se na dopust odpravljate za več dni, potem boste s seboj vzeli več prtljage, ki jo je treba zložiti v avto. Pomembno je, da pri tem upoštevate nekaj ključnih pravil, s katerimi boste poskrbeli, da bo med prevozom vaša prtljaga ostala nepoškodovana in da vas ne bo ogrožala:

Najtežje in največje kose zložite na dno.

Z mrežami, kljukicami ali razdelilnimi policami prtljago dodatno pričvrstite, če imate to možnost.

Manjši in lažji predmeti spadajo na vrh.

Če morate odstraniti polico prtljažnika, ker imate preveč prtljage, naj ta ne presega višine naslonjal druge vrste, kabino in prtljažnik pa ločite z varnostno mrežo.

Boste na streho avtomobila namestili še strešni kovček? Poskrbite, da bo tudi ta ustrezno nameščen in pritrjen. Tudi pri vožnji bodite še bolj previdni, vozite zmerno, brez naglega zavijanja in zaviranja.

Previdno pri prevozu psa

Če boste s seboj na dopust vzeli psa, je v izogib težavam, stresu in morebitnim poškodbam ključno, da psa med vožnjo ustrezno zaščitite oz. zavarujete. Tako bo pot prijetna, predvsem pa varna za vas, vaše sopotnike in psa.

Najprej je pomembno, da psa na vožnjo v avtomobilu navadite. Postopka učenja se lotite postopoma, ne tik pred odhodom na daljšo pot. Poskrbite tudi, da psa med vožnjo ustrezno zavarujete oz. zaščitite. Za to imate na voljo tri možnosti: varnostni pas za pse, prtljažnik s pregradno mrežo in pa transportni boks za psa.

Pri prevažanju koles na strehi je treba upoštevati največjo dovoljeno obremenitev strehe. FOTO: Depositphotos

Če boste s seboj vzeli kolesa

Kolesa vam na dopustu omogočajo, da na aktiven način raziščete izbrano počitniško destinacijo. A preden lahko uživate v tem, morate kolesa varno pripeljati na cilj. Če se prevoza koles lotite nepremišljeno in na neustrezen način, se lahko pri tem poškodujejo ali pa poškodujejo avtomobil. Zato je ključno, da pred tovrstnim prevozom poskrbite, da je primerno izveden. In kaj morate pri tem upoštevati?

Pri prevažanju koles na strehi je treba upoštevati največjo dovoljeno obremenitev strehe, ki je zapisana med tehničnimi podatki vozila. S koles odstranite števce, zračne tlačilke, torbice in košare, ki ustvarjajo dodaten zračni upor in lahko med vožnjo odpadejo – sploh vsa kolesarska oprema naj bo shranjena v avtu in ne na kolesu. Prav tako preverite, ali ste kolesa res dobro pritrdili.

Če boste prevažali električna kolesa, bodite še bolj previdni. Ker so težja od navadnih, proizvajalci navadno priporočajo, da jih ne prevažate na strehi, ampak na nosilcih, ki jih pritrdite na vlečno kljuko oziroma zadek avtomobila.

Tudi med vožnjo previdnost ne bo odveč; zaradi tovora na strehi je treba prilagoditi vožnjo. Ne morete zapeljati pod vsak nadstrešek, drevesno krošnjo, podvoz … Vozite umirjeno in brez sunkovitega zaviranja ali zavijanja.

Še nekaj nasvetov tik pred odhodom

Pred potovanjem se pozanimajte o trenutnem stanju prometa in morebitnih zaporah na vaši poti. Preverite spletna mesta ali uporabite aplikacije za prometne informacije, ki vam bodo pomagale načrtovati najboljšo pot in se izogniti nepotrebnim zastojem.

Pomembno pa je tudi, da preverite predpise in posebnosti v državi, v katero se odpravljate. Preverite, ali so potrebni posebni dokumenti, kot je vinjeta ali obvezna oprema v vozilu. Pozanimajte se tudi o omejitvah hitrosti, parkiranju in morebitnih drugih posebnostih, ki jih morate upoštevati. Če imate električni avtomobil, potem potrebujete tudi malo več načrtovanja pri postankih.

Ne dovolite, da bi vam kakšna neprijetno pokvarila počitnice. FOTO: Depositphotos

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav