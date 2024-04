Je sive barve, a ni sivi mišek

V prispevku preberite:

Znamka Ssangyong je nedavno dobila novega lastnika, korejsko korporacijo KG Mobility. Morda bo v prihodnje tudi pri nas spremenila ime, toda tokratni avtomobil je še ssangyong, natančneje ssangyong torres. Športni terenec, ki deluje bolj oster, kot v resnici je.

Dolg je 4,7 metra, lahko ga uvrstimo med srednje športne terence. Teh je na trgu danes ogromno, vendar torres s svojo obliko in splošno pojavo kar izstopa. Siva barva iz naslova ni edina možnost, toda ne glede na to velja, da torres ni sivi mišek. Navsezadnje so se z njim ukvarjali oblikovalci slovitega italijanskega studia Pininfarina.

Deluje robustno, veliko je ostrih linij, maska je malce napadalna; na zadnjih vratih daje polovični oblikovni namig na pokrov za rezervno kolo, a je to (v manjših dimenzijah) spravljeno v dvojno prtljažno dno. Še en »hec« je tam, ročaj na desni strani namiguje, da se vrata odprejo vstran, a se vseeno navzgor. Tudi ročaja ob straneh motornega pokrova naj bi mu dajala terenski značaj, pa nimata kake uporabne funkcije.