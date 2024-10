Kitajci osvajajo svet, toda glavni trg je še zmeraj doma

V nadaljevanju preberite:

Rast prodaje in dobička na kitajskem avtomobilskem trgu traja že vsaj od leta 2000, toda največje kose pogače so si najprej rezali evropski proizvajalci. Hvalili so se, da na Kitajskem bajno zaslužijo, a dobrih dvajset let kasneje so primat prevzeli domači proizvajalci.

Na Kitajskem so leta 2000 proizvedli dva milijona vozil, nato je sledil takšen razvoj, da so lani izdelali že 30 milijonov avtomobilov, kar je skoraj tretjina svetovne proizvodnje (93,5 milijona).

Nič se ni zgodilo naključno. Leta 2001, torej v času, ko so prevladovali vsi drugi proizvajalci, samo kitajski ne, je kitajska vlada vpisala razvoj električne mobilnosti v petletni načrt in postavila temelje sedanjega uspeha.