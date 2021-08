Ko doseg ni več razlog za skrb

V prispveku preberite:

Elektrika je del realnosti tudi pri premijskih znamkah, kar je letos še posebno opazno pri Mercedesu. Tokrat smo pod drobnogled vzeli električnega športnega terenca EQC, ki je nastal na osnovi modela GLC.

Mercedesov model EQC v resnici ni tako nov, saj ga poznamo že nekaj let, toda bolj zares so ga v ospredje potisnili šele sedaj. Čeprav so tega električnega terenca naredili na osnovi modela GLC, se vendarle v marsičem razlikujeta. Resda sta si na prvi pogled podobna, vendar je v podrobnostih kar nekaj razlik, denimo pri sprednji loputi za dovod zraka v motorni prostor.

Še bolj se razlikujeta v notranjosti. Pa tudi v ceni, ki je v primeru EQC bistveno višja. Kaj ponuja?