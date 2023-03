Koncept Škoda Afriq: dirkalni brat modela Škoda Kamiq

Dramatični SUV agresivnega videza in barvnih kombinacij nakazuje, da pri projektu prvič sodeluje tudi Škoda Motorsport. In ne boste verjeli, kateri avtomobil češke znamke so si izbrali, da je kar najbolje ustrezal zahtevni predelavi v dirkalnik za reli po brezpotjih.

Več kot sto let je Škoda aktivna in seveda tudi zmagovita v dirkanju, ki je bilo sprva samo neposreden dokaz uspešnosti, sodobnosti in vzdržljivosti te znamke. Zdaj so se posebnim zahtevam dirkalnega športa, še posebej relija, na svojstven način poklonili tudi učenci Akademije Škoda. In nastal je izrazito zahteven in izjemno atraktiven projekt dirkalnika za reli po brezpotjih – Afriq.

Zanimivo je, da so študenti in mentorji dolgo premišljevali, kateri model najbolje uteleša potrebe baznega avtomobila za predelavo v dirkalnik. Naposled so se odločili, da je zaradi dimenzij, kratkih previsov, kompaktne zasnove, medosja … najbližje tej ideji prav sodobni SUV Škoda Kamiq.

»Študenti pri izdelavi avtomobila sodelujejo s strokovnjaki z vseh področij podjetja. Pod vodstvom svojih učiteljev serijski model znamke Škoda spremenijo v konceptno vozilo s številnimi inovativnimi idejami. Pri tem projektu se naučijo mnogih novih tehnik, ki bodo kasneje del njihovega dela. In zdi se, da je prav Afriq od vseh študentskih projektov najbolje povezal številna področja našega podjetja. Ta inovativna predelava modela Kamiq je namreč združila strokovnjake iz Škoda Motorsporta, razvojnega oddelka, oblikovalskega oddelka Škoda Design in proizvodnje. Za nekatere od njih je bilo to sploh prvič, da so delali z učenci,« je povedal učitelj Ivo Vollman, ki vodi projekt.

In zakaj prav afriška tema? Poleg omembe slovitega relija Dakar so študenti želeli poudariti odgovornost znamke Škoda za vse dejavnosti koncerna Volkswagen v Severni Afriki.

Kamiq, ki ga je navdahnil reli šport

Izdelava avtomobila je trajala kar štiri mesece, študenti pa so za projekt porabili približno dva tisoč ur. Eden od razlogov za veliko časovno obremenitev so bile obsežne predelave ohišja osnovnega modela Škoda Kamiq: študenti so temu praktičnemu in prostornemu mestnemu SUV-u zadnja vrata zavarili v karoserijo, hkrati pa so blatniške koše, blatnike in odbijače zdaj dvovratnega modela Afriq občutno spremenili in predvsem povečali. Vzmetenje je močnejše, hod koles daljši in oddaljenost avtomobila od tal je nekoliko večja. Veliko časa je učencem vzelo tudi dodajanje sistema štirikolesnega pogona, ki so ga v dirkalnik presadili iz Škode Octavie 4×4.

Krotek, čeprav sodoben urbani videz serijskega modela Kamiq je študentom uspelo preobraziti v agresivno dirkaško zunanjo podobo, pri čemer so navdih več kot očitno črpali pri izjemno uspešnem dirkalniku Škoda Fabia Rally2 evo. Tako je tudi Afriq pobarvan in polepljen v značilno belo-zeleno-črne »bojne barve«, katerih vzorec je sila podoben tovarniškim dirkalnikom znamke Škoda. Učenci so se grafike domislili sami, seveda v sodelovanju z oblikovalskim oddelkom Škoda Design. Robusten športni videz poudarjajo še 15-palčna dirkaška platišča OZ Racing in seveda dirkanju namenjene grobe terenske pnevmatike.

Afriq je torej, če ga primerjamo s Škodo Kamiq, na katerem temelji, zdaj dvovratni avtomobil. Za ojačitev karoserije so študenti zadnja vrata privarili neposredno na posebej oblikovano varnostno kletko v notranjosti. S tem so seveda povečali čvrstost vozila. Podobno kot Škoda Fabia Rally2 evo je na strehi odprtina, skozi katero se zajema svež zrak za posadko, zadnji strešni spojler pa prav tako izvira iz uspešnega tekmovalnega avtomobila.

Tudi dodatni žarometi spredaj ter posebna hitra zapirala na pokrovu motorja in prtljažnika so prav tako del standardne opreme v svetu relija. Podobno velja tudi za bočna stekla, ki so jih zamenjala lažja iz umetnega materiala, ki so fiksno vgrajena, voznik in sovoznik imata na voljo linico z drsnim steklom, na zadnjih vratih pa so še posebni zračniki.

Višji, lažji, daljši in močnejši

Afriq je dolg 4362 milimetrov, širok 1793 milimetrov in visok 1410 milimetrov. Medosna razdalja je 2649 milimetrov, oddaljenost od tal pa 180 milimetrov, kar je spet zelo podobno kot pri serijskem modelu Kamiq. S temi merami je študentski dirkalnik za približno sto milimetrov daljši od Kamiqa, ki je bil osnova za Afriqa, hkrati pa enako širok ter nekoliko višji zaradi spremembe podvozja in oddaljenosti od tal.

Spremembe podvozja so bile potrebne zaradi zamenjave pogonskega sklopa. Študenti so namreč motor, menjalnik in prenos moči vzeli kar iz modela Škoda Octavia 4×4. Štirivaljni motor 2.0 TSI zmore moč 140 kilovatov (190 konjskih moči) in največji navor 320 njutonmetrov, ki ga na vsa štiri kolesa prenaša prek sedemstopenjskega menjalnika DSG. Novemu motorju in prenovljenemu podvozju, v katero sta vgrajeni tudi zmogljiva večvodilna zadnja prema (iz modela Octavia) in skrajšana kardanska gred, je seveda prilagojen tudi izpušni sistem.

Čeprav sta pogonski sklop iz Octavie, vključno s štirikolesnim pogonom, in vgrajena varnostna kletka v notranjosti težja od komponent serijskega modela Kamiq, je študentom z uporabo lahkih materialov ter odstranitvijo nepotrebnih komponent in izolacije uspelo doseči, da je Afriq približno sto kilogramov lažji od Kamiqa.

Sveža voda iz zraka

Prvič je v Škodi mogoče najti inovativno napravo za črpanje pitne vode iz okoliškega zraka. Voznik in sovoznik imata tako v dirkalniku Afriq ves čas dostop do ohlajene in filtrirane pitne vode, ne glede na okolje. To je zagotovo izjemno uporabna rešitev, saj se reli po brezpotjih, kot je tudi Dakar, vozi po puščavi, sipinah …, daleč od ustaljenih poti in virov čiste vode.

In kako sistem pravzaprav deluje? Naprava izraelskega podjetja Watergen črpa zrak iz atmosfere ter filtrira prah in nečistoče. Ta prečiščeni zrak se nato v procesu izmenjave toplote in hlajenja GENius kondenzira v vodo. V tretjem koraku gre kondenzirana voda skozi kaskadni filter, ki jo znova prečisti in mineralizira. V tem procesu UV-svetloba uniči mikroorganizme in razgradi škodljive kemikalije. Očiščena voda je shranjena v rezervoarju pri temperaturi pet stopinj Celzija in je spet izpostavljena UV-svetlobi, da ta uniči viruse in bakterije.

Za Škodo Afriq je bila iz obstoječih gradnikov sistema Watergen sestavljena rešitev po meri. Rezervoar je na levi strani v bližini zadnjih vrat v posodi, v kateri potekajo tudi filtracija vode, mineralizacija in UV-čiščenje. Držalo za skodelico, izlivna cev in zaslon so povezani, nameščeni pa so na armaturni plošči v dosegu navigatorja. Voda pod zaslonom teče v skodelico, ki stoji v držalu. Zaslon prikazuje trenutno raven tekočine v rezervoarju ter temperaturo in vlažnost zraka, iz katerega je pridobljena voda. Glavna enota z ventilatorjem in zračnim filtrom, toplotnim izmenjevalnikom GENius, kondenzatorjem ter kompresorjem je za dvema školjkastima dirkaškima sedežema v zadnjem delu modela Afriq. Tu se zrak vsesa, ohladi in kondenzira v vodo. Sistem je popolnoma integriran v zasnovo vozila in lahko proizvede do 20 litrov pitne vode na dan, odvisno od zunanjih razmer, kot sta temperatura in vlaga.

Oskubljena notranjost

Študenti so sicer udobno in prostorno notranjost modela Kamiq oklestili, kot je to pač običajno v vseh reli avtomobilih, tudi zato, da so lahko v vozilo vgradili varnostno kletko. Vse je sicer podrejeno praktični uporabnosti in zmanjševanju teže. Posadki so tako na voljo posebni, fiksno vgrajeni in lahki školjkasti dirkaški sedeži s šesttočkovnimi varnostnimi pasovi ter volan in armaturna plošča iz Škode Fabie Rally2 evo. Za varnost posadke ima Afriq tudi sistem za gašenje požara.

Avtomobil ima tudi navigacijski sistem, vključno s števcem kilometrov, ki olajša navigacijo po brezpotjih. Za snemanje vožnje sta v kabini dve kameri z mikrofonom, ki shranjujeta posnetke na pomnilniške kartice. Ena kamera je nameščena na stropu med sedežema, druga pa na levem A-stebričku nad armaturno ploščo, podobno kot v reli specialki Škoda Fabia Rally2 evo.

