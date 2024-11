Kot Louis Vuitton med avtomobili

So avtomobilske znamke, ki imajo bogato zgodovino, nepozabne avtomobile, pa jim v sodobnem času ne gre. Ena takšna, ki ji res nikakor ne gre, je Jaguar. Prišli so do točke, da doma v Veliki Britaniji kmalu ne bodo prodajali nobenega modela, pripravljajo se na (še en) nov začetek, pri javnosti pa poskušajo ohranjati zanimanje s predstavitvijo novega logotipa in napovedjo konceptnega avtomobila.

Jaguar se s prodajo res ne more pohvaliti. Čeprav so bili nekoč po svoje pred tekmeci, ko so predstavili električnega športnega terenca jaguar I-pace, tega čaka konec, enako velja za kompaktnega klasičnega športnega terenca E-pace. Že prej so opustili limuzini XE in XF, prav tako športni F-type. Ostal je le še večji SUV F-pace, a kot je revija Car objavila sporočilo podjetja, se bo v Veliki Britaniji ta mesec prodaja novih vozil povsem končala, potem pa pripravljajo nov začetek.

Jaguar je imel svoje zvezdne trenutke v šestdesetih letih, predvsem z modelom E-type, ki še danes velja za nepozabno klasiko. To so bili časi, ko je britanska avtomobilska industrija še cvetela, pozneje vse manj, Jaguar se je leta 1990 znašel pod okriljem ameriškega velikana Forda, ki je imel močno postojanko tudi na Otoku. A v nasprotju s pričakovanji niti pod modrim ovalom Jaguar ni dosegel pravega uspeha, še se spomnimo na primer spodletelega poskusa z baby jaguarjem, kot so rekli modelu X-type. Potem je Ford med eno svojih kriz Jaguar in Land Rover, ki ga je prej prevzel od BMW, prodal, novi lastnik je postala indijska Tata.

Napoved novih časov je zelo nenavadna. FOTO: Jaguar

Tati kar dobro uspeva z Land Roverjem, veliko manj pa z Jaguarjem. Ta je lani po vsem svetu prodal 66 tisoč avtomobilov, toliko je Land Rover prodal samo range roverjev. V Evropi je bilo lani prodanih komaj 25 tisoč jaguarjev, letos v devetih mesecih 18 tisoč. Ne gre sicer za padce, raven je tako nizka že nekaj časa. Ni pomembno za skupen rezultat, a le omenimo, da v Sloveniji uradna statistika letos ne beleži nobenega prodanega jaguarja, lani par primerkov.

Novi logotip FOTO: Jaguar

Če imajo na portalu Car & Driver prav, si pri Jaguarju želijo bolj ekskluziven značaj znamke. Sicer naj bi bili ponosni na svoje izdelke zadnjih nekaj desetletij, vendar je odločitev o premijski strategiji za množični trg, da bi tekmovali z BMW in Mercedesom, vodila do avtomobilov, ki se niso dovolj razlikovali od tekmecev. V prihodnje nameravajo izdelovati razburljiva vozila, ki ne bodo pritegnila kupcev samo zato, ker so električna, temveč zato, ker so nekaj posebnega.

Namig na del zadka novega jaguarja FOTO: Jaguar

Strategijo so doslej napovedali z novim logotipom in sporočilom, polnim barvnih slik, ki so marsikaterega spletnega komentatorja spominjale na kake modne znamke. Pri Automobilwoche so rekli, da bi radi bili Louis Vuitton avtomobilske panoge. Jaguar naj bi odprl nekaj trgovin v luksuznih okrožjih v največjih svetovnih mestih, najprej v Parizu, v bližini butikov drugega prestižnega blaga. Ampak verjetno bo res pomemben vendarle avtomobil, ko bo nared.

Jaguar je že leta 2021 v kratkem času, ko ga je vodil Francoz Thierry Bolloré, napovedal, da bo po letu 2025 prodajal le še električne avtomobile. Podobno so takrat govorili mnogi drugi tekmeci, a so se v zadnjem obdobju večinoma potegnili nazaj. Jaguar pač ne, tudi zdaj, ko ga vsaj začasno vodi Adrian Mardell, vztrajajo pri tej odločitev. Prihodnje leto bodo predstavili veliki električni gran turismo, tega naj bi decembra v Miamiju nakazali s konceptom, za zdaj so objavili sličico dela zadka.